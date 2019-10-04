總統府：高度關注香港情勢 盼港府與港人對話

2019-10-04 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



香港行政長官林鄭月娥今天下午3時會同行政會議，通過引用「緊急法」訂立「禁蒙面法」，周六（5日）凌晨零時起生效。總統府表示，「我們高度關注香港情勢，也提醒港府當務之急應該是誠意的與香港人民對話，具體回應港人渴求自由民主的心聲，而非進一步限制港人的自由。」

總統府指出，回顧歷史，民主的洪流從未受強制力量所阻止，強化壓制手段，只會升高衝突的潛勢，期盼香港政府審慎思考，以真誠的對話與溝通，讓社會真正復歸平靜。