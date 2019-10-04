親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

金鐘前夕遭拔除入圍資格 主持人痛哭：史上最黑暗的一天

12強賽／劉致榮表現太吸睛 洪一中列入觀察名單

韓國瑜競辦：最會講幹話的就是蔡英文總統

2019-10-04 18:11聯合報 記者王寓中╱即時報導

針對蔡英文總統今天受訪時談到國民黨總統參選人韓國瑜，稱：「他講話還有公信力嗎？」韓國瑜競選辦公室反擊，「最會講幹話的，就是蔡英文總統」，韓辦並提出「6個問題」反問蔡總統。

韓辦一問：蔡英文身為中華民國民選總統，口口聲聲要捍衛中華民國，在公開場合時卻多次以「這個國家」稱呼，甚至連總統府前的國慶牌樓，都變成了「媽咪門」；就算只是廠商測試，光明正大打上中華民國四個字，很難嗎？

二問：南方澳跨港大橋坍塌，造成6條人命死亡，台灣港務公司董事長坦承有8座橋從來沒檢測過。另外，從2016年蔡英文上任後，台灣港務公司曾換過3任董事長：吳盟分、吳宏謀、吳宗榮，但3位毫無港務工作經歷，這難道不是政治酬庸嗎？

三問：蔡英文三番兩次強調台灣駐紐約辦事處的大樓，是自己擔任行政院副院長時要求購置，儘管陳前總統打臉，那是前行政院長游錫堃任內購置的，但蔡英文仍堅不認錯；直到10天後才終於坦承自己記錯了，為什麼愛說謊？

四問：普悠瑪翻車到現在快一年時間，3名台鐵員工被列為被告，但3人都不認罪。蔡政府只急著讓台鐵局長鹿潔身下台、切割止血，整起事故到現在仍疑點重重，為什麼真相不敢大白？

五問：私菸案只是超買，300萬元的皮箱只是要拿去給兒子開店，這些話有公信力嗎？

六問：蔡英文跟「被過世」的教授道歉了嗎？

蔡英文韓國瑜2020選舉反送中

相關新聞

考選部長許舒翔上任 推動國考申論題線上應試

2019-10-04 17:22

模糊的高教價值 從蔡英文學歷爭議談起

2019-10-04 17:07

高鐵南延採左營案 黃昭順：全世界沒有倒退嚕的高鐵

2019-10-04 16:17

總統府前國慶祝詞是「媽咪生日快樂」？李柏毅：我拍的

2019-10-04 14:00

韓國瑜競辦：港禁蒙面法並非治本之策

2019-10-04 18:06

香港實施 「禁蒙面法」 國民黨：治標不治本

2019-10-04 17:20

【重磅快評】媽咪的名叫中華民國 祝您生日快樂

2019-10-04 17:01

港府立「禁蒙面法」卓榮泰：港人將更反彈

2019-10-04 16:55

熱門文章

徐永泰：蔡英文總統論文到底哪裡出問題

2019-10-03 21:00

盤點台灣骨董武器！80歲還出任務…是奇蹟還是心酸？

2019-10-04 08:00

總統府前國慶祝詞是「媽咪生日快樂」？李柏毅：我拍的

2019-10-04 14:00

韓國瑜要打贏2020總統大選 他認為只需做這件事

2019-10-04 07:27

韓國瑜批綠：每個都是抽得起私菸、掉得了300萬的狠角色

2019-10-04 00:09

反酸林濁水 孫大千：有些人活著就是為嘲諷韓國瑜

2019-10-04 09:07

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top