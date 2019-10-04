考選部長許舒翔上任 推動國考申論題線上應試

2019-10-04 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



考選部今天舉行新任卸任部長交接典禮，在考試院長伍錦霖監交下，新任考選部長許舒翔接下印信上任。許舒翔表示，考選部像一座橋梁，連結教育端與任用端或社會需求端，未來考選業務推動，將有五大重點。

許舒翔表示，過去幾年，考選部在考選法制的全面檢討、各種考試類科制度的更新、題庫試題建置的創新或是相關試務作業的E化等各方面，均有所進展，未來將針對「推動國家考試申論題線上應試」、「調整修正不合時宜的高普考應試科目」、「精進新式題庫命審題工作」、「加強與全國及地方專業團體對話與連結」、「提高國家選拔文官及社會專業人才之效能」五大重推行。

許舒翔所提出的五大重點完整內容分別為：

一、將更著重國家考試的資訊安全、試務的簡化及減化；並持續推動數位化考選平台，在測驗題電腦化測驗成熟的基礎上，逐步推動國家考試申論題線上應試。

二、全盤調整修正不合時宜的高普考應試科目，加強公務人力初任人員的核心職能，以符合新時代之國家用人需求。

三、持續精進新式題庫命、審題工作，以確保試題品質，增進考試效能。

四、加強與全國及地方專業團體對話與連結、聽取更多元的聲音，提升專門職業及技術人員國家考試之效能，以促進國家社會之發展。