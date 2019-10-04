香港實施 「禁蒙面法」 國民黨：治標不治本

2019-10-04 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



香港行政長官林鄭月娥今天宣布引用緊急法訂定禁蒙面法，明天起生效，國民黨認為，港府的作法，是治標不治本，找出爭議的解治共識，盡速讓抗爭活動落幕，才是正本清源之道。

國民黨下午發布新聞稿，有關香港特首林鄭月娥宣布今晚午夜起實施「禁蒙面法」，國民黨認為，這只是治標不治本的做法，並無法真正解決問題。

國民黨呼籲港府應該正視港民的訴求與需求，開大門與訴求者充分溝通，尋求解決爭議的共識，盡速讓抗爭活動落幕，才是正本清源之道。