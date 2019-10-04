【重磅快評】媽咪的名叫中華民國 祝您生日快樂

2019-10-04 17:01 聯合報 主筆室



雙十國慶即將到來，總統府前凱道上的牌樓卻驚見「媽咪 生日快樂」字樣，「媽咪門」照片瘋傳，一度被說成是「假圖」，但「原拍」台北市議員李柏毅跳出來指證歷歷，國慶籌委會終於承認媽咪門係金A，總共出現了半小時。

慶籌會處長曹守全表示，相關文字是測試用，不是假訊息，至於為何不用「中華民國」字眼？慶籌會說是廠商所帶的電腦裡沒有相關檔案，於是就以「媽咪生日快樂」暫時瓜代。

藍委有人質疑難道是在過「雙十母親節」？綠營則不由分說先打成「假新聞」為自己防衛再說。究其實，這只是一件烏龍，不值大驚小怪。不過，國慶者，國家的生日也！廠商可以弄得出「生日快樂」，卻弄不出「中華民國」四字，豈不怪哉？可以弄出「身體健康」、「事事順心」，就不能打上「普天同慶」、「薄海歡騰」（或許是太老掉牙的賀詞），更屬荒唐。

慶籌會說是當天廠商的電腦裡沒有「中華民國」的相關檔案，更是愈描愈黑，難道廠商的電腦裡沒事就存著「媽咪 生日快樂」的檔案？

話說回來，如果是將「中華民國」當成「媽咪」，希望「中華民國」能夠「身體健康」、「事事順心」，倒也是一樁美事，但眾所周知，民進黨向來是認為「母親的名叫台灣」，中華民國只是一具驅殼，是她借殼上市的道具，怎麼可能真把中華民國當媽咪？

這件事情所以會鬧得必須慶籌會出來澄清，完全就是因為它挑動著內部政治的敏感神經，現在競選連任的蔡英文總統，常常就捨「中華民國」而就「台灣」，她不是用「這個國家」把國名直接省略，就是一定要拖泥帶水地說成是「中華民國台灣」，她簽名或自稱也都以「台灣總統」自居，ROC反而成了附註，用來說明它代表的只是台灣，反正，「這個國家」早就不是「中華民國」了。

這次國慶其實也很難歡欣得起來，在蔡英文主政之下，「中華民國」已經少了七個邦交國，剩下史上最低的十五國，難堪的是，十五國還不是底部，如果蔡英文明年真的連任了，一切一仍舊慣、不改前非，個位數的邦交恐怕很快就會成為現實。