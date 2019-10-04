高鐵南延採左營案 黃昭順：全世界沒有倒退嚕的高鐵

2019-10-04 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



交通部日前決議，高鐵南延到屏東採「左營案」，不經過高雄市區。國民黨立委黃昭順今日在立法院總質詢時表示，高鐵南延方案應該本於專業考量， 就高屏地區的整體發展與交通的規畫來考量。她批評，交通部通過的方案讓高鐵「倒退嚕」，還花費600多億元經費才延伸到屏東，「全世界有這樣的高鐵嗎」？

黃昭順表示，高鐵南延應著眼於怎麼做，對高屏地區發展最有幫助，「全世界大概沒有一個國家，當高鐵開到左營後，必須倒退嚕」。黃昭順指出，最初高鐵只規畫到仁武，沒進入高雄市區，引發在地相當大反彈，所以當時就主張，高鐵要開到高雄車站，但因土地問題，才先規畫到左營。

黃昭順說，包括高雄市政府都表示「左營案」並非對高屏地區發展最有利的方案。她強調，當年建高鐵時，對高雄的承諾是到高雄車站；現在不是經費要花600億、1000億的問題，而是怎麼讓整個圈子活絡起來，這是國土規畫要做的事。

行政院長蘇貞昌回應，2007年交通部報院公文特別就高鐵延伸情形載明，若高鐵系統可直接進入高雄及屏東車站，縮短其履行期間並可往南延伸至潮州，整體效益很高；但政黨輪替後，交通部長毛治國、次長葉匡時特別在2010年10月指稱，該方案並不具可行性，當時的交通部次長葉匡時就是現在的高雄副市長。

蘇貞昌表示，高鐵是因為國民黨執政時否決高鐵南延，把台鐵地下化預留空間都刪除，高雄車站也已遷站，十年交通黑暗期好不容易過去，台鐵高雄市區地下化都完成，如今要重新再挖已經沒有空間，且經費高達一千多億，更不可能拆除多棟大樓，蘇反問，「這些黃委員敢承擔嗎？」