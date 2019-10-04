糗！綠委烏龍指控假訊息 內政部證實後急刪文

2019-10-04 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



網路流傳今年的國慶牌樓設計，出現「媽咪生日快樂」等字樣。對此，民進黨立委余宛如與高雄市文化局前局長尹立紛紛表示，這是變造的假圖片。但內政部國慶籌備會稍早發出新聞稿表示，經過查證，廠商在初期測試作業時，曾使用其他文字，網路流傳的照片僅於測試時曾短暫出現，余宛如與尹立的說法鬧了大烏龍。

余宛如在臉書表示，假訊息澄清不完，這次是變造總統府前的國慶電子LED螢幕牌樓，把其中的文字P成「媽咪生日快樂，身體健康，事事順心」這就是假訊息。余宛如說，其實這些事後澄清根本就已毫無用處，因為傳播還在進行，願意轉傳的人根本就不在乎事後的澄清，也不會主動澄清。

尹立也同樣在臉書貼文指出，這是假圖，做這種假圖的人真的很詭異。但在國慶籌備會證實後，變造圖片的說法形同被打臉，余宛如也火速將貼文刪除。