黨產會成立3年 只追回一千多萬

2019-10-04 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



不當黨產委員會成立三年多，目前認定的不當黨產追徵有765.62億元，實際收回的現金僅1239萬9000元。黨產會主委林峯正表示，之所以實際收回的金額少，是因每做一次處份，被處分人都可依法提訴訟，訴訟時間拉長，且行政法院過去處理行政訴訟，很少會做出停止執行判決，不過產黨會卻有好幾件被停止執行。

林峯正說，黨產會這三年，已經收回的國民黨不當黨產金額有兩筆，包括國民黨一筆現金存款7萬1848元；另外一筆則是拍賣信義區房產所得1232萬7160元。

要追徵765.62億元，實際卻只拿到1239萬多元。林峯正說，主要是被處分人都提起訴訟，不過行政法院過去處理這類訴訟，幾乎都是判行政機關勝訴，但遇到黨產會的案子，行政法院在判決上較猶豫，導致行政訴訟時間拉長。他說，我國是法治國家，還是要讓被處分人有申訴的權利，處理上的確時間拖比較長。

林峯正說，黨產會針對中廣追徵77億多元，9月24日委員會決議後做出的處分已送達中廣，一共追徵中廣77億3000多萬元，另外命移轉土地有10萬9000多平方公尺，處分的效力就是已經凍結中廣的財產，並在9月25、26日與中廣協調怎麼管制，已進入執行階段。中廣財產已被凍結，若有使用須黨產會同意，目前中廣沒有抗拒，就是直接協調並開始執行。

至於國民黨出售大孝大樓，林峯正說，黨產會認定為不當取得財產，追徵7億8000萬元。由於國民黨沒有自行繳納，30天內不履行，已經移送給行政執行署。另追徵婦聯會388億元，也因婦聯會已提起行政訴訟，獲行政法院允許停止執行，所以婦聯會追徵進度已停下來。