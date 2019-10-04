民進黨愛說年輕化 羅智強：看看民進黨官員長照中心吧

2019-10-04 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



民進黨曾於2003年要求政府投資機構負責人不得超過65歲，2014年民進黨團也提案要求董事長、總經理滿65歲應於3個月更換，台北市議員羅智強指現在蔡英文政府執政後全部跳票，民進黨的官員長照中心，真是退休樂天堂，「黨證選得好，做官做到老」，

羅智強說，民進黨最喜歡說自己「年輕化」，但他要跟大家講，這鬼話你若信，不是笨了就是傻了。上台近四年的蔡英文，一直把國營機構、事業當做「官員長照中心」。

他並列舉，機要秘書收賄判刑的前交通部長林陵三，現在是中華顧問工程公司董事長，75歲；

國家衛生院董事長林奏延，70歲；證交所董事長許璋瑤68歲；兆豐金控董事長張兆順70歲；港務公司董事長吳宗榮68歲；財團法人商研院董事長許添財68歲；財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲68歲；台灣糖業協會董事長郭步雲70歲；台灣世曦工程顧問公司董事長周禮良69歲；全國農業金庫董事長吳明敏70歲。

羅智強表示，所以大家現在知道，當科長有高雄氣爆箱涵、當交通部長有普悠瑪、當港務公司董事長卸任之後發生南方澳大橋斷裂的吳宏謀，他現在又當到中華郵政董事長，「只有」64歲還算是很年輕力壯的，以民進黨的標準，陳菊的照顧，如果民進黨繼續執政，吳宏謀應該還可以再當十年的董事長。