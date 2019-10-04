親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
U人物／黃春明
政治
軍事
綜合

習近平來幫忙！川普暴走 爭議「要求中國調查拜登父子」

歸化美籍國籍要填「台灣」 駐美代表處：華府政策不變

批陳菊「民主罪人」 柯回：高雄選戰失利就是證據

2019-10-04 12:24聯合報 記者高宇震╱即時報導

台北市長柯文哲今天上午接受聯訪時，二度被問到昨日批評陳菊是「民主罪人」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」一事是否有確切證據。柯文哲回應，高雄選戰失利就是證據。被民進黨要求針對此事道歉，柯更回嗆「管他的」!

柯文哲今日上午11點出席元智大學所舉辦，108學年南洋北流台北市ICT南鑽人才匯流計畫，接受聯訪時二度被問到昨日批評總統府秘書長陳菊是「民主罪人」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」一事是否有確切證據，柯文哲呼籲民進黨要誠實面對事實，表示韓流從來不是韓國瑜個人造成的，2018台灣政治主流是討厭民進黨，高雄執政的失敗就是人民討厭民進黨的主要原因之一，民進黨應該要面對批評，高雄選戰失利就是證據。而被民進黨要求針對此事道歉，柯更回嗆「管他的」!

柯一再呼籲民進黨「面對問題是解決問題的第一步，要誠實面對敗選的事實」，選舉選成這樣，難到沒有原因嗎?民進黨要面對高雄執政失敗的現實，人民累積怨恨讓韓流興起，台灣不是新潮流，也不是民進黨的，是所有觀心這片土地的人所有。

更批陳菊「累積三千億欠債的政治，不能從高雄蔓延到全台灣」。被問到曾說陳菊是溫暖的人，柯則回應，她的確待人客氣，但仍不能掩蓋執政失敗的事實。

蘇貞昌昨天提到，應該要給曾對台灣民主有貢獻的陳菊起碼的敬重，柯回應，一局歸一局，對台灣好的也不是只有她一個。台灣的政治就是這樣，一萬條香菸走私案，沒有任何改進，南方澳斷橋事件，選舉快到了應付過去就算了。

聯訪時二度被問到昨日批評總統府秘書長陳菊是「民主罪人」、「不是妳上半生坐過牢，下...
聯訪時二度被問到昨日批評總統府秘書長陳菊是「民主罪人」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」一事是否有確切證據，柯文哲呼籲民進黨要誠實面對高雄執政失敗的事實。記者高宇震／攝影
分享
聯訪時二度被問到昨日批評總統府秘書長陳菊是「民主罪人」、「不是妳上半生坐過牢，下...
聯訪時二度被問到昨日批評總統府秘書長陳菊是「民主罪人」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」一事是否有確切證據，柯文哲呼籲民進黨要誠實面對高雄執政失敗的事實。記者高宇震／攝影
分享

民進黨陳菊柯文哲

相關新聞

嘲笑韓國瑜是草包？她說總是亂扯口誤的蔡英文算什麼？

2019-10-04 12:12

柯文哲批陳菊「為非作歹」 蘇貞昌替花媽抱不平

2019-10-04 09:33

民進黨愛說年輕化 羅智強：看看民進黨官員長照中心吧

2019-10-04 12:27

以色列代表訪竹市 邀林智堅參加明年「全球市長論壇」

2019-10-04 11:47

郭台銘柯文哲結盟 沈富雄：商場梟雄竟一再打錯算盤

2019-10-04 11:32

前瞻計畫預算興建鼓山警分局 韓國瑜未參加動土典禮

2019-10-04 11:29

顏寬恒問AI支援救火 蘇揆：機器人可替代部分加強來做

2019-10-04 11:22

賴清德赴美演說 將以「團結台灣」為主軸

2019-10-04 11:17

吳敦義擬自排入不分區立委 韓辦：尊重黨主席職權

2019-10-04 10:44

打臉邱豐光？ 陳明通：損連儂牆陸生再入境 依情節處理

2019-10-04 10:18

柯文哲批陳菊為非作歹 蘇揆為她抱不平

2019-10-04 09:51

趙怡翔籲美日 支持台灣維持太平洋友邦

2019-10-04 05:41

【即時短評】從潑漆到統促黨集會 執法者不講法才可怕

2019-10-04 04:52

統促黨北車集會內幕 千餘名警力只為殺雞儆猴

2019-10-04 04:47

眼睜睜看統促黨暴力 管碧玲：司法怎挽民心？

2019-10-04 04:12

卓榮泰重批柯文哲 非常惡質、超越失言的程度

2019-10-03 22:29

改造槍太氾濫 蘇貞昌：制式或非制式刑度應相同

2019-10-03 21:39

柯P指陳菊為非做歹 民進黨要求柯收回並道歉

2019-10-03 21:13

徐永泰：蔡英文總統論文到底哪裡出問題

2019-10-03 21:00

蔡總統宣示：台灣明年進入5G時代

2019-10-03 20:49

一握泯恩仇？郭台銘、張善政同台同框互動熱絡

2019-10-03 19:59

柯文哲槓陳菊 府秘辦公室：柯P的嘴擦槍走火 不會理會他

2019-10-03 19:20

翻轉高雄港？林濁水諷張善政：出了什麼狀況？

2019-10-03 18:06

影／辜寬敏指「蔡賴配」會成形 蔡英文：會提出最好組合

2019-10-03 17:24

楊憲宏批總統論文「自我抄襲、一魚多吃」違反學術倫理

2019-10-03 16:25

影／郭拒與綠營背景參選人合照 柯：每個人都有人際壓力

2019-10-03 15:51

【重磅快評】吳郭會沒了 郭董不按牌底出牌再添一樁

2019-10-03 15:25

北韓射彈 外交部籲停止挑釁

2019-10-03 14:32

政院拍板擴大納管玩具槍 操作槍也將納管

2019-10-03 14:32

陳明文妻打破沉默談300萬 包正豪：提油救火的新解？

2019-10-03 12:49

解釋擦槍走火 柯文哲：連串事件中意外非指個案

2019-10-03 11:58

僑委會：今年返台參加國慶典禮的僑胞約5400人

2019-10-03 11:58

雙十國慶 僑委會預估5400名僑胞返台同慶

2019-10-03 11:17

閱兵是軍國主義產物？ 扁籲蔡取消今年國慶大典

2019-10-03 11:00

高鐵300萬疑雲 陳明文妻子打破沉默：到了台北忘了拿

2019-10-03 10:32

國民黨立院黨團要求 一個月內全面體檢整治全國危橋

2019-10-03 10:26

扁批藍營兩岸政策：無朝野共識 如何有兩岸共識

2019-10-03 07:37

中央補助分配款六都最少 鄭文燦爭修財政收支劃分法

2019-09-27 15:11

【重磅快評】小英女孩不是吳宗憲！蔡英文碧仲就輕了

2019-09-27 14:47
看更多

熱門文章

徐永泰：蔡英文總統論文到底哪裡出問題

2019-10-03 21:00

空軍少將言語、肢體騷擾部屬 遭拔官重懲

2019-10-03 15:47

楊憲宏批總統論文「自我抄襲、一魚多吃」違反學術倫理

2019-10-03 16:25

盤點台灣骨董武器！80歲還出任務…是奇蹟還是心酸？

2019-10-04 08:00

韓國瑜要打贏2020總統大選 他認為只需做這件事

2019-10-04 07:27

反酸林濁水 孫大千：有些人活著就是為嘲諷韓國瑜

2019-10-04 09:07

卓榮泰重批柯文哲 非常惡質、超越失言的程度

2019-10-03 22:29

統促黨北車集會內幕 千餘名警力只為殺雞儆猴

2019-10-04 04:47

【即時短評】從潑漆到統促黨集會 執法者不講法才可怕

2019-10-04 04:52

韓國瑜批綠：每個都是抽得起私菸、掉得了300萬的狠角色

2019-10-04 00:09

柯文哲批陳菊「為非作歹」 蘇貞昌替花媽抱不平

2019-10-04 09:33

連署數不樂觀？呂秀蓮揭露原因 籲支持者擬責任額

2019-10-03 15:52

韓國瑜打扮成魯夫射穿雲箭 被問副手他這麼說

2019-10-03 14:34

【重磅快評】吳郭會沒了 郭董不按牌底出牌再添一樁

2019-10-03 15:25

朱立倫子弟兵葉元之 擔任韓國瑜競總發言人

2019-10-03 14:10

柯P指陳菊為非做歹 民進黨要求柯收回並道歉

2019-10-03 21:13

國慶空中分列機隊明二度預校 這個梯隊最受矚

2019-10-03 19:00

一握泯恩仇？郭台銘、張善政同台同框互動熱絡

2019-10-03 19:59

潑漆何韻詩 民進黨團：胡志偉是國民黨立委提名人林國春特助

2019-10-03 14:34

曾讚朱立倫絕對能成優秀總統 葉元之今當韓國瑜發言人

2019-10-03 16:00

選戰倒數100天 韓國瑜：相信自己的民調支持度仍強大

2019-10-03 13:57

蔡英文自稱守護台灣 韓國瑜：這是詐騙！

2019-10-04 01:35

韓國瑜：民調支持度 我還是非常強大

2019-10-04 00:12

台中3選區三腳督 「龍燕之爭」加演場

2019-10-03 23:43

爭取韓郭會遭拒 韓辦：韓國瑜目前無跟郭台銘見面規劃

2019-10-04 10:35

英國代表處臉書宣布：噴火式戰機月中來台

2019-10-03 23:56

柯文哲擦槍走火有人帶風向？沈志霖：學姐人紅多忘事

2019-10-03 16:11

郭台銘柯文哲結盟 沈富雄：商場梟雄竟一再打錯算盤

2019-10-04 11:32

趙怡翔籲美日 支持台灣維持太平洋友邦

2019-10-04 05:41

民調／蔡賴配41.5%贏韓朱配30.4％ 賴僅幫蔡加分0.9百分點

2019-10-04 10:49

柯文哲槓陳菊 府秘辦公室：柯P的嘴擦槍走火 不會理會他

2019-10-03 19:20

嘲笑韓國瑜是草包？她說總是亂扯口誤的蔡英文算什麼？

2019-10-04 12:12

顏寬恒vs.陳柏惟 「挺韓、抗韓」對陣

2019-10-03 23:39

蔡英文台中競選總部 招募「辣台妹」要遍地開花

2019-10-03 16:02

傳大老列不分區 國民黨台南立委參選人：全國串連反對

2019-10-03 14:33

【即時短評】韓國瑜百日逆襲 如何與蔡英文一搏？

2019-10-04 10:40

蔡總統宣示：台灣明年進入5G時代

2019-10-03 20:49

韓蔡人氣再交鋒！下周國慶連假 高屏慶典搶客潮

2019-10-04 09:00

翻轉高雄港？林濁水諷張善政：出了什麼狀況？

2019-10-03 18:06

影／郭拒與綠營背景參選人合照 柯：每個人都有人際壓力

2019-10-03 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top