批陳菊「民主罪人」 柯回：高雄選戰失利就是證據

2019-10-04 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天上午接受聯訪時，二度被問到昨日批評陳菊是「民主罪人」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」一事是否有確切證據。柯文哲回應，高雄選戰失利就是證據。被民進黨要求針對此事道歉，柯更回嗆「管他的」!

柯文哲今日上午11點出席元智大學所舉辦，108學年南洋北流台北市ICT南鑽人才匯流計畫，接受聯訪時二度被問到昨日批評總統府秘書長陳菊是「民主罪人」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」一事是否有確切證據，柯文哲呼籲民進黨要誠實面對事實，表示韓流從來不是韓國瑜個人造成的，2018台灣政治主流是討厭民進黨，高雄執政的失敗就是人民討厭民進黨的主要原因之一，民進黨應該要面對批評，高雄選戰失利就是證據。而被民進黨要求針對此事道歉，柯更回嗆「管他的」!

柯一再呼籲民進黨「面對問題是解決問題的第一步，要誠實面對敗選的事實」，選舉選成這樣，難到沒有原因嗎?民進黨要面對高雄執政失敗的現實，人民累積怨恨讓韓流興起，台灣不是新潮流，也不是民進黨的，是所有觀心這片土地的人所有。

更批陳菊「累積三千億欠債的政治，不能從高雄蔓延到全台灣」。被問到曾說陳菊是溫暖的人，柯則回應，她的確待人客氣，但仍不能掩蓋執政失敗的事實。