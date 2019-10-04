以色列代表訪竹市 邀林智堅參加明年「全球市長論壇」

2019-10-04 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



繼荷蘭、斯洛伐克政要拜訪新竹市，以色列駐台代表柯思畢也來訪，今與市長林智堅就科技新創、水資源、智慧城市、自駕車、資安及教育等議題進行交流。圖／市府提供 分享 facebook 繼荷蘭、斯洛伐克政要拜訪新竹市，以色列駐台代表柯思畢也來訪，今與市長林智堅就科技新創、水資源、智慧城市、自駕車、資安及教育等議題進行交流，目前以色列有近500家自駕車相關產業，竹市則是全台首輛自駕車於開放場域上路的城市，柯思畢指出，未來希望能與竹市在科技產業上有更多合作，也邀請林智堅明年參加以色列「全球市長論壇」(International Mayors Conference)，與全球城市首長交流。

市府民政處指出，以色列擁有歷史悠久的宗教文化遺產和自然風光，也是台灣人到中東旅遊必選之處，以色列一直被譽為是創業之都，2018年的創業數量有近 7000間，若以人口比例計算，位居全球之首，全賴當地政府全力協助。因為當地設有創新局(Innovation Authority)，以協助創新科技企業的發展需要，更向初創提供所需資金高達 85%的資助，讓有志創業人士輕鬆創業。希望竹市與以色列未來能加深在科技、經貿等合作機會，讓友誼更上一層樓。

會中，柯思畢熱情分享以色列經驗，他表示，該國雖缺乏水資源、土地面積小，但透過水回收等智慧科技及發展新創技術，積極與世界交朋友，總算慢慢克服先天劣勢。

竹市是自駕車軟體人才產業鏈重鎮，自駕車相關議題成本這次交流重點，柯思畢說，以色列有近500家自駕車相關產業公司，包括感測設備、晶片、圖資，都以軟體為主，期待未來與竹市有更多相關合作。關於人才培育部分，林智堅分享，竹市府「重視兒童與教育政策的發展，公共建設上也加入友善兒童的親子設計」，因此，他積極推動新校園運動、美學及運動的推廣，希望為下一代打造更優質的成長環境。