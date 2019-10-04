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以色列代表訪竹市 邀林智堅參加明年「全球市長論壇」

2019-10-04 11:47聯合報 記者王駿杰╱即時報導

繼荷蘭、斯洛伐克政要拜訪新竹市，以色列駐台代表柯思畢也來訪，今與市長林智堅就科技...
繼荷蘭、斯洛伐克政要拜訪新竹市，以色列駐台代表柯思畢也來訪，今與市長林智堅就科技新創、水資源、智慧城市、自駕車、資安及教育等議題進行交流。圖／市府提供
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繼荷蘭、斯洛伐克政要拜訪新竹市，以色列駐台代表柯思畢也來訪，今與市長林智堅就科技新創、水資源、智慧城市、自駕車、資安及教育等議題進行交流，目前以色列有近500家自駕車相關產業，竹市則是全台首輛自駕車於開放場域上路的城市，柯思畢指出，未來希望能與竹市在科技產業上有更多合作，也邀請林智堅明年參加以色列「全球市長論壇」(International Mayors Conference)，與全球城市首長交流。

市府民政處指出，以色列擁有歷史悠久的宗教文化遺產和自然風光，也是台灣人到中東旅遊必選之處，以色列一直被譽為是創業之都，2018年的創業數量有近 7000間，若以人口比例計算，位居全球之首，全賴當地政府全力協助。因為當地設有創新局(Innovation Authority)，以協助創新科技企業的發展需要，更向初創提供所需資金高達 85%的資助，讓有志創業人士輕鬆創業。希望竹市與以色列未來能加深在科技、經貿等合作機會，讓友誼更上一層樓。

會中，柯思畢熱情分享以色列經驗，他表示，該國雖缺乏水資源、土地面積小，但透過水回收等智慧科技及發展新創技術，積極與世界交朋友，總算慢慢克服先天劣勢。

竹市是自駕車軟體人才產業鏈重鎮，自駕車相關議題成本這次交流重點，柯思畢說，以色列有近500家自駕車相關產業公司，包括感測設備、晶片、圖資，都以軟體為主，期待未來與竹市有更多相關合作。關於人才培育部分，林智堅分享，竹市府「重視兒童與教育政策的發展，公共建設上也加入友善兒童的親子設計」，因此，他積極推動新校園運動、美學及運動的推廣，希望為下一代打造更優質的成長環境。

今天會面，林智堅選在舊城區的或者工藝櫥窗，讓遠道而來的以色列代表團能對一個充滿台灣味及在地藝術家創作的空間留下深刻印象。

繼荷蘭、斯洛伐克政要拜訪新竹市，以色列駐台代表柯思畢也來訪，今與市長林智堅就科技...
繼荷蘭、斯洛伐克政要拜訪新竹市，以色列駐台代表柯思畢也來訪，今與市長林智堅就科技新創、水資源、智慧城市、自駕車、資安及教育等議題進行交流。圖／市府提供
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以色列林智堅創業

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