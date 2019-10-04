郭台銘柯文哲結盟 沈富雄：商場梟雄竟一再打錯算盤

2019-10-04 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



前立委沈富雄今天表示，鴻海創辦人郭台銘「商場梟雄的從政路上，竟一再打錯算盤」。沈富雄認為，郭、柯結盟如只推一人選總統，在邏輯與實務操作上尚可一搏，但為了搶奪不分區席次，郭、柯同體就如同冰炭同置一鍋的不可思議。

沈富雄在臉書表示，郭台銘退選後，不管是為了搶救中華民國、改造國民黨，或單純為了凝聚郭粉於不散，「我三番兩次勸他，除了自己組黨別無他途，可惜他聽不進去」，最後選擇依附柯Ｐ的民眾黨。

他認為，為了搶奪不分區立委席次，郭、柯同體就如同冰炭同置一鍋的不可思議，理由包括柯黨偏綠，郭董正藍，未來民眾黨團在國會運作上，究竟投靠總統的黨而分一杯羮，還是倒向藍營而造成朝小野大？

其次，郭辦要求民眾黨不分區名單的前幾名須有「郭台銘聯結」，柯Ｐ豈會輕易答應？何況郭辦的口袋人選中亦無足夠亮麗的名字可以說服柯Ｐ。第三，柯Ｐ一再明示，將來代表民眾黨團與柯建銘較量（喬）的是蔡壁如，郭辦真能下嚥？

最後一個原因，沈富雄說，郭董在退選的理由中，向自己幕僚列舉的三個理由是，老母生病、香港反中、不願參與政治鬧劇，「觀諸近日郭董的言行及與柯Ｐ人馬選擇性地拍定裝照，不是鬧劇是什麼？」

沈說，九月底美麗島週報的國政調查證實了他的論點，在台灣民眾黨的支持者中有63.2%支持蔡英文，而支持韓國瑜的僅6.6%，口口聲聲要讓蔡英文下架的郭董情何以堪？這是郭粉不再聽郭董的話，還是郭粉根本不認同台灣民眾黨？無疑郭董與郭粉之間，患了嚴重的精神分裂。