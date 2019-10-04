前瞻計畫預算興建鼓山警分局 韓國瑜未參加動土典禮

2019-10-04 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市警鼓山分局舊辦公樓房使用42年後，今天動土拆除，將原地重建地上8樓的新大樓，預計110年底完工。這筆工程經費來自行政院「前瞻基礎建設計畫」8年8800億元預算，今天的動土典禮，由高雄市副市長李四川主持，高雄市長韓國瑜因另排行程，未參加典禮。

包括鼓山警分局和10月中旬動土的鳳山警分局2棟新辦公大樓，預算都來自前瞻計畫。據高雄市警局高層表示，前瞻計畫原本只補助現有辦公廳舍耐震補強工程，不過，警政署長陳家欽知道高雄市警分局狀況，一再向中央爭取，才將鼓山、鳳山2分局新辦公大樓列入計畫中，鼓山警分局總工程經費4.8億元，鳳山警分局的總工程經費也達4.9億元。

位在高雄市壽山下的鼓山警分局舊廳舍，早在1977年興建，原本是地上2樓、地下1樓建築，1979年才增建3樓，至今有42年歷史。

隨著警政勤務日益繁重，員警人數增加，廳舍老舊、辦公空間不足，當高雄市警局獲悉行政院要編列8年8800億元的前瞻基礎建設計畫，便一再透過立委賴瑞隆和許智傑等人，爭取到重建經費，鼓山警分局如今才暫時遷移到鼓山區雄鋒路中山國小舊校舍，由高雄市政府工務局新建工程處負責重建辦公大樓，將建地上8層 、地下2層新辦公大樓，總樓地板面積1萬2745平方公尺，今天上午動土。