韓國瑜關懷日照中心長輩 與舉重冠軍蔡阿公一較高下

2019-10-04 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上午走訪長青日間照顧中心，與多位參加樂齡運動會的銀髮長輩互動，更挑戰去年贏得舉重比賽冠軍的蔡一雄，裁判一聲令下，10秒內阿公奮力挺舉，最後市長以6比23敗給75歲的阿公對手，韓開玩笑說「好像我身體還比較差的樣子！」

韓國瑜鼓勵長輩們多運動，活得健康可減少對醫療和長照依賴，不但幫自己，也幫了家人與社會。

韓國瑜說，台灣2025年將正式邁入老年社會，「年輕人不願生孩子、老年人口增加，這是幾千年來從沒發生過的怪異現象」，不管高齡照顧與育兒政策都充滿挑戰，地方或中央政府都應該警惕，「家有一老、如有一寶」，老人家最重要的就是把健康顧好，多運動讓身體強壯、快樂。

韓國瑜致詞表示，看到長輩開心參與運動、聊天、與社工人員互動，可感受他們的快樂，到了晚上回家，記憶學習都還在；日照中心內所有布置都很人性化，不管喝咖啡、吃午餐、運動，都很有臨場感，可見設計者花了許多巧思，市府也會持續到偏鄉設立日照中心，幫助弱勢長輩。