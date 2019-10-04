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民調／蔡賴41.5%贏韓朱30.4％ 賴僅幫蔡加0.9百分點

吃這些能多活10年！陸高官食譜解密 御用營養師點關鍵

吳敦義擬自排入不分區立委 韓辦：尊重黨主席職權

2019-10-04 10:44聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨主席吳敦義考慮自排明年不分區立委候選名單第一名，要爭取下屆立法院長，引發黨內質疑。國民黨總統參選人韓國瑜競選總部發言人葉元之上午受訪表示，尊重吳主席職權，相信吳有自己的考量。

葉元之說，明年選舉攸關國民黨能否重返執政，大家都希望黨好，希望跟吳敦義一起打贏明年選戰，大家都要加油。

黨內傳出，吳敦義近日輔選行程都著重在立委選舉。葉元之也緩頰，明年選總統與立委選舉是一體兩面，總統選舉可以拉抬立委選舉，立委選舉也可以幫助總統選舉，吳幫總統或立委選舉都是一樣的意思，韓與黨中央聯繫順暢，感謝吳幫忙。

吳敦義葉元之

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