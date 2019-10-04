柯文哲批陳菊「為非作歹」 蘇貞昌替花媽抱不平

台北市長柯文哲昨批評總統府秘書長陳菊是「民主罪人」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」。 本報資料照 分享 facebook 台北市長柯文哲昨批評總統府秘書長陳菊是「民主罪人」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」。行政院長蘇貞昌今天說，若有看到陳菊當年在軍事法庭上，為台灣今天的民主自由而犧牲自己，真的不會講出這樣的話。希望大家不知道過去的歷史，起碼也要有對人的敬重。

蘇貞昌今天上午在立法院受訪時做出以上表示。蘇貞昌表示，陳菊當年在軍事法庭上為台灣的民主自由犧牲自己；陳菊擔任高雄市長，讓高雄脫胎換骨，至今她都還如此盡心盡力。

對於昔日美麗島戰友頻頻「被黑」，蘇貞昌說，很為陳菊抱不平、也感覺不捨，台灣社會今天有這樣的自由民主，是多少人犧牲奉獻走過來，如同今天香港的年輕人正在爭取香港的民主一樣，大家應該都知道這些是得來不易。

【中央社／台北4日電】

台北市長柯文哲批總統府秘書長陳菊是民主罪人、為非作歹。行政院長蘇貞昌今天說，若看過陳菊在軍事法庭上為了民主自由犧牲自己，就不會講出這樣的話；若不知過去的歷史，起碼要有對人的敬重。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率領內閣官員列席備詢。

台北市長柯文哲昨天接受新頭殼專訪，坦言對總統府秘書長陳菊的怨恨，並重批「陳菊讓台灣民主化運動30年的努力毀掉一半，她是民主罪人」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」。

蘇貞昌會前受訪時表示，如果有看到陳菊在軍事法庭上為台灣今天的民主自由犧牲自己，真的不會講出這樣的話；陳菊當高雄市長時，也讓高雄市脫胎換骨，一再得到五星市長的稱讚，到今天都還如此盡心盡力，希望大家「不知道過去的歷史，起碼也要有對人的敬重」。

蘇貞昌說，他很為陳菊抱不平、很為陳菊不捨，也覺得社會今天有這樣的自由民主，是多少人犧牲奉獻走過來；就像現在香港的年輕人在爭取民主，大家應該要知道，這都得來不易。

另外，媒體詢問，宜蘭南方澳大橋坍塌，港務公司董事長吳宗榮是否「被請辭」。蘇貞昌說，南方澳大橋的斷裂很不應該，救人第一、接著善後，查明真相再追究責任，港務公司董事長自己請辭下台也是負起責任，但查明真相後追究責任，最重要的是不要再發生悲劇。