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趙怡翔籲美日 支持台灣維持太平洋友邦

2019-10-04 05:41聯合報 記者張加╱即時報導

中華民國上月相繼與索羅門群島、吉里巴斯斷交後，駐美代表處政治組長趙怡翔3日呼籲美日等理念相近國家，更有效應對中國大陸擴大在太平洋地區的影響力，最好的方法是支持台灣維持與剩下四個太平洋友邦的關係。

趙怡翔並說，中國大陸加強在太平洋地區的影響力，對該地區的和平與穩定構成嚴峻挑戰；中方選擇與太平洋島國，特別是台灣的外交盟友交往，以實現其政治目標。

華府智庫「2049計畫」3日舉行探討美日台安全合作的研討會，由美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）致開場詞，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）發表主題演講，趙怡翔、外貿協會副董事長劉世忠等人與會。

趙怡翔說，美日台等理念相近國家，應該更有效因應中國大陸擴大在太平洋地區的影響力，索羅門群島與吉里巴斯並非特例；中方利用其國企力量等手段，以獲得政治影響力，並削弱在該地區的理念相近國家。

趙怡翔表示，最好的因應方式，就是該地區的利益相關方，加強支持台灣維持與剩下四個太平洋友邦的關係。

趙怡翔指出，台灣已與美國密切合作，也知道美方一直非常關注中國大陸的債務外交等問題；希望能與更多理念相近國家，透過更好的協作來應對如此挑戰，若無法有效因應，可預見北京將會加強在這方面的作為。

中華民國於9月16日宣布與索羅門群島斷交，20日與吉里巴斯終止外交關係，邦交國數量降至15國，其中包括帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島4個太平洋友邦。

駐美代表處政治組長趙怡翔。華盛頓記者張加／攝影
駐美代表處政治組長趙怡翔。華盛頓記者張加／攝影
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趙怡翔吉里巴斯

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