【即時短評】從潑漆到統促黨集會 執法者不講法才可怕

2019-10-04 04:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



日前撐港遊行發生何韻詩遭潑漆案，政界人士頻頻發聲譴責，警界高層也立刻對外表示將朝組織犯罪方向嚴辦，並高效逮人送辦，氣焰一路燒到10月初的統促黨及愛國同心會的集會活動，除禁止五星旗出現外，還動員千餘名警力到北車強制驅散民眾；警方強勢壓制暴行、政府自稱捍衛言論自由的一波操作引來不少人鼓掌叫好，看在法界及警界基層眼裡則直搖頭，「說好的法治呢？完全是兩套標準！」

9月29日撐港遊行涉嫌潑漆的胡姓、梁姓男子在案發後立刻被眾人壓制，交由警方以現行犯身分逮捕，相同的情況，照慣例警方會施以保護管束，或依社會秩序維護法裁罰，結果變成立即逮捕，並辦理夜間停止訊問，把案子拖到隔日送辦後分別以20萬、10萬交保。1名刑警滿臉疑惑，「之前抓了1個連續恐嚇取財的，保釋金也是如此，原來潑漆也那麼嚴重？」

同樣是潑漆案，下午2時50分案發，短短44分鐘後，連1份筆錄都不一定能製作完的時間，內政部長徐國勇就在臉書發文表示「全案將依法以組織犯罪、妨害自由、公然侮辱等罪嫌偵辦」，下午5時警政署長陳家欽也開記者會強調警方將朝組織犯罪方向嚴辦。

偉哉！部長、署長豈能不知道，組織犯罪須搜集許多必要的證據、要花大把時間蒐證，在警察執法實務上，要辦組織犯罪並不容易，更不是逮了2個人就可以宣布要辦組織犯罪的。

此次潑漆案延伸的組織犯罪案，從中正一分局逮人後，包含刑事局、地檢署一路「亮綠燈」，也難怪有數名資深刑警聽聞後批評執政者急於表現，「根本是先射箭再讓檢警畫靶」，並戲謔嘲諷「來看部長辦案囉！」「這絕對是我聽過最好辦的組織犯罪案！」

另外，對於胡、梁2人，檢方聲請羈押禁見，但法官認為無羈押必要，准2人交保，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都公開表示「期許司法機關體現社會正義」「執法者應知道社會期望」，徐國勇則在臉書發文表示「失望」。只是「社會期望」並非羈押要件！作為行政首長，更該避免直接或間接影響司法獨立。

潑漆案後，政治力介入警界的程度更是誇張，警政署長陳家欽9月30日召集警察機關首長開會研討，1名與會人士指出，現場「高層」要求「不准看到五星旗」「積極逮人」。

前者法務部去年初就說明過，禁止人民舉五星旗有違憲法保證言論自由之虞；後者被基層警方認為，大選將至，若統促黨活動現場發生嚴重衝突，便坐實陳家欽日前「有黑幫藏身在政黨中」的立論，執政黨便能繼續操作輿情、幫助選情。只是，一來一往犧牲的都是警察。

10月1日上午愛國同心會在西寧南路上的總部前辦理升旗活動，基層警方明知民眾有舉旗權利，仍被迫不斷約制五星旗出現，卻反遭愛國同心會成員嗆「什麼叫言論自由？」

統促黨在北車南廣場舉辦「慶祝光輝10月」活動，警政署長陳家欽親自坐鎮北車，並動員千餘名警力到場，更罕見動用數百名鎮暴警察，等到張安樂現身後，20分鐘內舉牌警告4次，立刻強制驅散現場人員，若有衝突發生便可順勢逮人、殺雞儆猴。未料統促黨安分守己，在警方趕人前自行解散，警方1人都沒逮著，氣得陳家欽罵北市警「軟弱！」基層警方則因現場無衝突發生鬆了口氣。

且不論警高層為了討好執政者，不惜浪費警力為政治服務；去年同場統促黨集會，只是不到千名警力，共舉牌6次，就讓集會和平解散；反觀今年警方卻動員千餘名警力、派出鎮暴警察伺機逮人。警察執法兩套標準，實在令人瞠目結舌。