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統促黨北車集會內幕 千餘名警力只為殺雞儆猴

2019-10-04 04:47聯合報 記者李隆揆╱即時報導

統促黨10月1日在台北車站南廣場舉行的「慶祝光輝10月」活動剛結束，對於當天警方出動千餘名警力，有警官透露，活動前警政署署長陳家欽就召集北市警、刑事局、鐵警局等相關機關首長開會整天，更以「不准看見五星旗」「積極強勢逮人」為目標。

據了解，統促黨事前以「慶祝活動」為名向市府申請北車南廣場路權獲准，且因集遊法規定，民俗、婚喪喜慶活動無需向警方申請即可進行。據數名不願公開姓名的警官表示，因「929撐港遊行當天」發生潑漆案，涉案犯嫌曾有統促黨身分，故9月30日、統促黨活動開始前，陳家欽就召集刑事局、北市警局、鐵警局、中正一分局等機關首長開會研擬對策。

據1名與會警官透露，因執政高層施壓，陳家欽會中提到活動當天不准看見五星旗，並交代動員警力積極逮人，就是要殺雞儆猴，支持警方日前「有黑幫隱身在政黨中」的立論，當天出現近年未見的大批鎮暴警察，「就是早已以群眾會發生暴動定調，不惜發生衝突也要逮人」。

該名警官說，對於活動是慶祝活動還是政治集會，警方有裁量權，當天警方原本以白狼張安樂現身為界，每5分鐘舉牌警告1次，舉完4次後強制驅散，若有現場民眾不從，與警方發生推擠，便能以優勢警力強勢逮人，也完成警界高層期望；至於五星旗部分，法務部早有過說明，禁止民眾舉旗，恐有違憲之虞，「我們只能盡量約制了」。

未料，當天活動上半段，主辦單位僅是請來賓唱歌、舞獅團舞獅，直到張安樂現身後，面對警方舉牌，全場民眾包含張安樂都安分守己未出惡言，甚至在警方下令強制驅離前，張安樂就宣布活動結束、請眾人快快返家。

據知情者指出，其實當天陳家欽親自坐鎮北車，自活動開始後就頻頻施壓，直問「為何不舉牌？」直到活動結束，警方1人都沒逮到，事後陳家欽更氣得怒批北市警「軟弱！」

但對於底下的中階警官及基層員警來說，在現場人員沒有違法情況下，怎能「刻意」逮人？且現場是三鐵樞紐，當時若發生衝突，後果不堪設想；對此，更有不少基層員警抱怨，「有種就修法禁止，不要讓我們難做事，不然法庭也是我們自己去跑！」

警方因應10月1日統促黨集會動員千餘名警力。記者李隆揆／攝影
警方因應10月1日統促黨集會動員千餘名警力。記者李隆揆／攝影
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陳家欽張安樂統促黨

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