統促黨北車集會內幕 千餘名警力只為殺雞儆猴

2019-10-04 04:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



統促黨10月1日在台北車站南廣場舉行的「慶祝光輝10月」活動剛結束，對於當天警方出動千餘名警力，有警官透露，活動前警政署署長陳家欽就召集北市警、刑事局、鐵警局等相關機關首長開會整天，更以「不准看見五星旗」「積極強勢逮人」為目標。

據了解，統促黨事前以「慶祝活動」為名向市府申請北車南廣場路權獲准，且因集遊法規定，民俗、婚喪喜慶活動無需向警方申請即可進行。據數名不願公開姓名的警官表示，因「929撐港遊行當天」發生潑漆案，涉案犯嫌曾有統促黨身分，故9月30日、統促黨活動開始前，陳家欽就召集刑事局、北市警局、鐵警局、中正一分局等機關首長開會研擬對策。

據1名與會警官透露，因執政高層施壓，陳家欽會中提到活動當天不准看見五星旗，並交代動員警力積極逮人，就是要殺雞儆猴，支持警方日前「有黑幫隱身在政黨中」的立論，當天出現近年未見的大批鎮暴警察，「就是早已以群眾會發生暴動定調，不惜發生衝突也要逮人」。

該名警官說，對於活動是慶祝活動還是政治集會，警方有裁量權，當天警方原本以白狼張安樂現身為界，每5分鐘舉牌警告1次，舉完4次後強制驅散，若有現場民眾不從，與警方發生推擠，便能以優勢警力強勢逮人，也完成警界高層期望；至於五星旗部分，法務部早有過說明，禁止民眾舉旗，恐有違憲之虞，「我們只能盡量約制了」。

未料，當天活動上半段，主辦單位僅是請來賓唱歌、舞獅團舞獅，直到張安樂現身後，面對警方舉牌，全場民眾包含張安樂都安分守己未出惡言，甚至在警方下令強制驅離前，張安樂就宣布活動結束、請眾人快快返家。

據知情者指出，其實當天陳家欽親自坐鎮北車，自活動開始後就頻頻施壓，直問「為何不舉牌？」直到活動結束，警方1人都沒逮到，事後陳家欽更氣得怒批北市警「軟弱！」