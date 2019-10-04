蔡英文自稱守護台灣 韓國瑜：這是詐騙！

2019-10-04 01:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



選前倒數100天，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜深夜臉書發文批總統蔡英文3年多來一天到晚說在守護台灣，但守護台灣的做法令人匪夷所思。「一例一休到今天還後患無窮、軍公教的尊嚴到今天還被踐踏、普悠瑪車禍到今天依然疑點重重、一堆肥貓霸佔國有企業的肥缺吃香喝辣、每一個都是抽得起私菸、掉得了300萬元的狠角色。」

韓國瑜說，今天是 2019年10月3日，距離2020年1月11日總統大選不多不少，正好100天。100天對於一場總統大選來說，時間非常緊迫，但對於千千萬萬天天為生計頭路拖磨忙碌的基層民眾來說，100天卻非常漫長。

韓國瑜說，最近好多好朋友透過各種管道告訴他，他們已經苦了3年多，每天睜開眼睛就必須面對的，除了車貸、房貸、學貸、水電生活費，還要眼睜睜看著政府一面切斷大家的活路，一面還在不知道錢花到哪裡去的前瞻建設和新南向旅客補助上瘋狂大灑幣。

他更重話抨擊，「3年多以來，我們的執政者一天到晚說她在守護台灣，但她守護台灣的做法令人十分匪夷所思。一例一休到今天還後患無窮、軍公教的尊嚴到今天還被踐踏、普悠瑪車禍到今天依然疑點重重、一堆肥貓霸佔國有企業的肥缺吃香喝辣、每一個都是抽得起私菸、掉得了300萬的狠角色。」

他並指，可是台灣五缺六失的可怕後果他們不理會、廣大基層民眾的辛苦沉重他們看不見、將近800萬青少年的未來前途他們不在乎。因為他們3年來真正在守護的，不是2300萬人的台灣，而是在守護特定團體或是政黨派系的利益。

「這不是守護，這是詐騙。」韓國瑜說，所以在 1月11日的100天之前重新站在棧貳庫的船上與大家一起快樂出航，要讓台灣民主的春天正式從高雄出發，航向一個台灣安全、人民有錢的幸福方向。