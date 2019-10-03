卓榮泰重批柯文哲 非常惡質、超越失言的程度

2019-10-03 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天以「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」等言詞批評總統府秘書長陳菊。民進黨主席卓榮泰晚間表示，柯文哲的說法非常惡質，已經超越失言的程度，柯文哲心中可能想像的是「我們無法想像的事情」，凸顯二０二０大選已讓有些人的想法偏離台灣人應有厚道，呼籲選民用選票堵住這些人嘴巴。

卓榮泰表示，非常為菊姐叫屈，這種講法非常不適當，「當一個為民主運動、為人權奮鬥而坐黑牢被限制自由的時代，不是我們現在的人在這裡指三道四，隨便說一些風涼話」。

卓榮泰說，況且陳菊一生除了犧牲之外，陳菊對台灣的民主貢獻、對高雄的地方建設，很多人津津樂道，用「為非作歹」這幾個字完全不適用在菊姐身上，從上次的擦槍走火（指香港示威者遭警察開槍）到這次的為非作歹的發言，凸顯二０二０大選已經讓有些人的想法偏離台灣人應該有的厚道，呼籲人民用選票堵住這些人的嘴巴。

對於柯文哲用「民主罪人」形容陳菊，卓榮泰表示，柯文哲雖是市長也代表一個政黨，更應該有黨的核心思想，難道這些是他的核心思想，用這種言詞辱罵一位長者而且是一位女性，真的不知道站在柯文哲背後的年輕女性作何感想。

至於柯文哲該不該道歉，卓榮泰說，是否應該道歉，應由當事人從內心發出，而不是別人勸，由別人勸而道歉一點價值都沒有，柯文哲如果覺得自己有錯，自己應該有若干表示，就看柯文哲如何對自己交代。

卓榮泰表示，柯文哲的說法非常惡質，已經超越失言的程度，柯文哲心中可能想像的是「我們無法想像的事情」。