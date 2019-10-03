親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
U人物／黃春明
政治
軍事
綜合

疑天然氣員工更換管線不慎 北市民宅氣爆2人傷

卓榮泰重批柯文哲 非常惡質、超越失言的程度

2019-10-03 22:29聯合報 記者林敬殷╱即時報導

台北市長柯文哲今天以「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」等言詞批評總統府秘書長陳菊。民進黨主席卓榮泰晚間表示，柯文哲的說法非常惡質，已經超越失言的程度，柯文哲心中可能想像的是「我們無法想像的事情」，凸顯二０二０大選已讓有些人的想法偏離台灣人應有厚道，呼籲選民用選票堵住這些人嘴巴。

卓榮泰表示，非常為菊姐叫屈，這種講法非常不適當，「當一個為民主運動、為人權奮鬥而坐黑牢被限制自由的時代，不是我們現在的人在這裡指三道四，隨便說一些風涼話」。

卓榮泰說，況且陳菊一生除了犧牲之外，陳菊對台灣的民主貢獻、對高雄的地方建設，很多人津津樂道，用「為非作歹」這幾個字完全不適用在菊姐身上，從上次的擦槍走火（指香港示威者遭警察開槍）到這次的為非作歹的發言，凸顯二０二０大選已經讓有些人的想法偏離台灣人應該有的厚道，呼籲人民用選票堵住這些人的嘴巴。

對於柯文哲用「民主罪人」形容陳菊，卓榮泰表示，柯文哲雖是市長也代表一個政黨，更應該有黨的核心思想，難道這些是他的核心思想，用這種言詞辱罵一位長者而且是一位女性，真的不知道站在柯文哲背後的年輕女性作何感想。

至於柯文哲該不該道歉，卓榮泰說，是否應該道歉，應由當事人從內心發出，而不是別人勸，由別人勸而道歉一點價值都沒有，柯文哲如果覺得自己有錯，自己應該有若干表示，就看柯文哲如何對自己交代。

卓榮泰表示，柯文哲的說法非常惡質，已經超越失言的程度，柯文哲心中可能想像的是「我們無法想像的事情」。

柯文哲卓榮泰陳菊2020選舉

相關新聞

徐永泰：蔡英文總統論文到底哪裡出問題

2019-10-03 21:00

政院拍板擴大納管玩具槍 操作槍也將納管

2019-10-03 14:32

改造槍太氾濫 蘇貞昌：制式或非制式刑度應相同

2019-10-03 21:39

柯P指陳菊為非做歹 民進黨要求柯收回並道歉

2019-10-03 21:13

蔡總統宣示：台灣明年進入5G時代

2019-10-03 20:49

一握泯恩仇？郭台銘、張善政同台同框互動熱絡

2019-10-03 19:59

柯文哲槓陳菊 府秘辦公室：柯P的嘴擦槍走火 不會理會他

2019-10-03 19:20

翻轉高雄港？林濁水諷張善政：出了什麼狀況？

2019-10-03 18:06

影／辜寬敏指「蔡賴配」會成形 蔡英文：會提出最好組合

2019-10-03 17:24

楊憲宏批總統論文「自我抄襲、一魚多吃」違反學術倫理

2019-10-03 16:25

影／郭拒與綠營背景參選人合照 柯：每個人都有人際壓力

2019-10-03 15:51

【重磅快評】吳郭會沒了 郭董不按牌底出牌再添一樁

2019-10-03 15:25

北韓射彈 外交部籲停止挑釁

2019-10-03 14:32

陳明文妻打破沉默談300萬 包正豪：提油救火的新解？

2019-10-03 12:49

解釋擦槍走火 柯文哲：連串事件中意外非指個案

2019-10-03 11:58

僑委會：今年返台參加國慶典禮的僑胞約5400人

2019-10-03 11:58

雙十國慶 僑委會預估5400名僑胞返台同慶

2019-10-03 11:17

閱兵是軍國主義產物？ 扁籲蔡取消今年國慶大典

2019-10-03 11:00

高鐵300萬疑雲 陳明文妻子打破沉默：到了台北忘了拿

2019-10-03 10:32

國民黨立院黨團要求 一個月內全面體檢整治全國危橋

2019-10-03 10:26

扁批藍營兩岸政策：無朝野共識 如何有兩岸共識

2019-10-03 07:37

公督盟立委評鑑出爐 蟬聯15次優秀立委的是他

2019-10-03 01:42

唐鳳與副助卿同框 專家：公開意義大

2019-10-02 21:37

高鐵不選高雄案 莊瑞雄：葉的責任！

2019-10-02 20:17

ICAO中國重申一中原則 外交部：無權代表台灣人民

2019-10-02 19:15

慶雙十 外交部國慶短片：勇敢自信世界同行

2019-10-02 17:40

高鐵槓國民黨：未徵同意拍宣傳片

2019-10-02 17:28

中央補助分配款六都最少 鄭文燦爭修財政收支劃分法

2019-09-27 15:11

【重磅快評】小英女孩不是吳宗憲！蔡英文碧仲就輕了

2019-09-27 14:47

馬恐不替韓國瑜站台 林濁水：但繼續支持韓對國家好？

2019-09-27 09:39

沈富雄自薦民眾黨不分區 柯文哲：應該會先找他聊一聊

2019-09-26 12:10

陳明文300萬案仍有疑點 藍：有錢人的任性？

2019-09-26 11:32

趙少康稱青年挺韓會被笑　蕭敬嚴：網路上嘴砲人？

2019-09-25 15:20
看更多

熱門文章

高鐵300萬疑雲 陳明文妻子打破沉默：到了台北忘了拿

2019-10-03 10:32

空軍少將言語、肢體騷擾部屬 遭拔官重懲

2019-10-03 15:47

孫大千：Wecare高舉著愛高雄旗幟報私仇

2019-10-03 08:22

楊憲宏批總統論文「自我抄襲、一魚多吃」違反學術倫理

2019-10-03 16:25

徐永泰：蔡英文總統論文到底哪裡出問題

2019-10-03 21:00

公督盟立委評鑑出爐 蟬聯15次優秀立委的是他

2019-10-03 01:42

倒數100天／選情低迷 藍營人士：韓國瑜選戰策略錯誤

2019-10-03 12:07

南方澳斷橋未傷蔡選情 綠黨最新民調救災滿意度過半

2019-10-03 01:41

換李向郭釋善意？ 吳郭會「已進行幕僚作業」

2019-10-03 01:07

選前拔掉操盤手 藍營又把贏局玩輸？想勝選就要學他

2019-10-03 09:00

陳明文妻打破沉默談300萬 包正豪：提油救火的新解？

2019-10-03 12:49

選戰倒數100日 韓國瑜今辦記者會「世紀領航翻轉台灣」

2019-10-03 09:34

韓國瑜打扮成魯夫射穿雲箭 被問副手他這麼說

2019-10-03 14:34

郭台銘不分黨派立委輔選 郭辦：支持台獨的絕不會支持

2019-10-03 12:43

朱立倫子弟兵葉元之 擔任韓國瑜競總發言人

2019-10-03 14:10

【重磅快評】吳郭會沒了 郭董不按牌底出牌再添一樁

2019-10-03 15:25

林濁水酸：扭轉草包 韓國瑜超越政治人物水準

2019-10-03 09:31

連署數不樂觀？呂秀蓮揭露原因 籲支持者擬責任額

2019-10-03 15:52

選戰倒數100天 韓國瑜：相信自己的民調支持度仍強大

2019-10-03 13:57

曾讚朱立倫絕對能成優秀總統 葉元之今當韓國瑜發言人

2019-10-03 16:00

國慶空中分列機隊明二度預校 這個梯隊最受矚

2019-10-03 19:00

郭柯合體 民眾黨「雙母雞」啟動

2019-10-03 01:01

韓陣營盼韓郭會為選情打氣 郭辦：現在沒見面必要

2019-10-03 11:51

郭台銘心疼鐵粉500人退團 吳郭會喊卡

2019-10-03 13:00

韓國瑜11月訪美？ 綠批將缺席總質詢 藍挺請假

2019-10-03 12:28

潑漆何韻詩 民進黨團：胡志偉是國民黨立委提名人林國春特助

2019-10-03 14:34

遭國民黨留校察看 李正皓：不同基因才能保持多樣性

2019-10-03 08:38

霍守業：兩岸實力懸殊 不對稱作戰是國安關鍵

2019-10-03 11:19

一握泯恩仇？郭台銘、張善政同台同框互動熱絡

2019-10-03 19:59

李正皓評論韓國瑜惹議 林保淳：「國瑜黨」在庶民大眾

2019-10-03 10:15

柯P指陳菊為非做歹 民進黨要求柯收回並道歉

2019-10-03 21:13

基隆市第一個挺韓據點 「國瑜加油站」今成立

2019-10-03 11:43

吳郭會引郭粉退團抗議 郭辦：若無重大議題暫不碰面

2019-10-03 11:37

韓國瑜聲勢下滑？朱立倫：絕不要不是同志就變敵人

2019-10-03 12:21

嘉縣山區藍委提名 陷整合僵局

2019-10-03 00:06

柯文哲擦槍走火有人帶風向？沈志霖：學姐人紅多忘事

2019-10-03 16:11

民進黨批韓國瑜濫掛選舉看板 教壞囝仔大小

2019-10-03 10:07

傳大老列不分區 國民黨台南立委參選人：全國串連反對

2019-10-03 14:33

高雄魚貨賣出去了 外銷量比去年同期成長22％

2019-10-03 11:32

閱兵是軍國主義產物？ 扁籲蔡取消今年國慶大典

2019-10-03 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top