改造槍太氾濫 蘇貞昌：制式或非制式刑度應相同

2019-10-03 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



有鑑於玩具槍太容易讓不法之徒改造成有殺傷力的武器，行政院會今天通過「槍砲彈藥刀械管制條例」修正草案，將製造、販賣具殺傷力的「制式」與「非制式」槍枝列為同一刑度，並大幅提高改造槍砲的各種刑度，希望從「源頭斷根」到「加重刑罰」雙管齊下，痛擊不法之徒。

條文修正後，未經許可，製造、販賣或運輸「制式或非制式」火砲、肩射武器、機關槍、衝鋒槍、卡柄槍、自動步槍、普通步槍、馬槍、手槍或各類砲彈、炸彈、爆裂物者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科新台幣3千萬元以下罰金。

內政部表示，近5年槍枝犯罪統計，持用「改造槍枝」各類犯罪所占比率高居90%，已成為做案槍枝最主要來源；而改造槍枝多以市售外型、構造、材質類似真槍的「操作槍」做為基材，再以簡易機具即可改造成具殺傷力的火藥式槍枝，由於自稱操作槍不具打擊底火的查禁要件，流通於一般實體店面或網路商城間，成本遠低於制式槍枝，不法分子可輕易購得改造。

再者，從殺傷力分析，改造槍枝致人死亡案件占槍枝犯罪85%之多，遠高出制式槍枝的15%，其危害性無異於制式槍枝，罪責上卻適用低於制式槍砲的刑度，形成歹徒最青睞的犯罪工具。

這次主要修正「槍砲」定義，增加「制式或非制式」文字，將所有具殺傷力的各式槍砲，不分制式與非制式，只要會致人於死，刑責均以較重刑度論處；同時修正「模擬槍」定義，刪除「打擊底火」要件，將「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇。

行政院長蘇貞昌在院會特別指示內政部與立法院朝野黨團盡速溝通完成修法，讓不管制式槍枝或非制式槍枝，只要具有殺傷力，刑度應該相同，以維護人民安全。