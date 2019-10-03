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徐永泰：蔡英文總統論文到底哪裡出問題？

柯P指陳菊為非做歹 民進黨要求柯收回並道歉

2019-10-03 21:13聯合報 記者林敬殷╱即時報導

台北市長柯文哲控總統府秘書長陳菊為非做歹。記者楊正海/攝影
台北市長柯文哲控總統府秘書長陳菊為非做歹。記者楊正海/攝影
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針對台北市長柯文哲指控總統府秘書長陳菊為非做歹，民進黨發言人薛呈懿表示，這是太過分的指控，已經逾越正常的政見批評，甚至是涉及法律的指控，對於陳菊受到這種惡質言語的霸凌感到不捨，柯文哲應該收回並道歉。

陳菊柯文哲民進黨2020選舉

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