一握泯恩仇？郭台銘、張善政同台同框互動熱絡

2019-10-03 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜和鴻海創辦人郭台銘在總統初選後零互動，郭台銘今晚和韓國瑜國政顧問團總召集人張善政同場出席台灣玉山科技協會2019年會，兩人不但同桌，且同台合影，郭台銘並主動與張善政握手致意，在合影時更主動換位子和張善政在媒體前互動熱絡，兩人同台同框，引發注目。

郭台銘以台灣玉山科技協會發起人的身分受邀在年會致詞，張善政則是行政院前院長身分參與年會的專題座談。郭在致詞時還酸張，因為專題演講的「位子」被張占走了，所以他只能在晚餐前致詞。

郭台銘在致詞時特別提到，政府應建立更開放的科技立法環境，如此才能吸引海外資金回台，不參選總統後的郭台銘目標在進軍國會，郭提到立法環境同時，也質疑目前立法往往成為妥協的產物。

另外，郭台銘再度說明他在參加國民黨初選時提出的年輕人政見，呼籲政府應成就下一個世代，而非下一次的選舉；教育要有願景，培養年輕人成為世界級的人才；以及他最重視的0至6歲國家養，讓年輕人能成家立業，敢結婚生子，這是社會永續的共同使命。

郭台銘表示，他雖不參選總統，但當初提出的參選政見仍會兌現承諾，並且結合志同道合的立委參選人共同推動。

面對總統和立委大選進入倒數百日，郭台銘呼籲，選民要有智慧，因為選擇比努力重要，如果選擇對，台灣才有未來；最後並語重心長說:「中道力量」才是台灣的未來。