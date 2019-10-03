柯文哲槓陳菊 府秘辦公室：柯P的嘴擦槍走火 不會理會他

2019-10-03 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天接受媒體專訪時，再度槓上總統府秘書長陳菊「不是上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」。總統府秘書長辦公室回應表示，「顯然他（指柯文哲）的嘴又擦槍走火了，不會理會他。」