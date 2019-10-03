翻轉高雄港？林濁水諷張善政：出了什麼狀況？
選前倒數100天，國民黨總統參選人韓國瑜今在高雄棧貳庫舉行「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」。韓國瑜國政顧問團總召張善政出席致詞表示，高雄需要很多資源但中央政府並不會給，所以光是翻轉高雄不夠，「如果要翻轉高雄，必須翻轉整個台灣才夠」。
民進黨前立委林濁水在臉書諷張善政「出了什麼狀況？」，他說要讓韓國瑜當選總統才能翻轉高雄港。翻轉高雄港？從15大港翻轉到恢復世界第3大港地位？這一直是國民黨20年來馬蕭包括韓草包的訴求，去年他就是這樣猛攻民進黨的，但這主張真OK？
你知道嗎？西方先進大國，美、日、德、英、法、義都沒有一個港口在15內，更不用說第3了，為什麼？因為產業升級了。所以高雄港從3掉到15也是台灣産業升級的必然，出口的從沙發變成伺服器，貨櫃量上不去不是必然的？
張善政，不是待過資訊業？應該明白才對，雖然替國民黨的草包做事，頭腦不必因此跟著退化才好。
有網友附和林濁水， 指台灣空運業者創造的產值屢創新高，張善政是土木工程出身的，也有人說一開始因為賴清德和張善政有交情，對他印象還可以，但近期發現越來越糟糕，果然經不起時間考驗，也有人開玩笑說，混口飯吃就不要太為難他了。
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