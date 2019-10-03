翻轉高雄港？林濁水諷張善政：出了什麼狀況？

2019-10-03 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



選前倒數100天，國民黨總統參選人韓國瑜今在高雄棧貳庫舉行「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」。韓國瑜國政顧問團總召張善政出席致詞表示，高雄需要很多資源但中央政府並不會給，所以光是翻轉高雄不夠，「如果要翻轉高雄，必須翻轉整個台灣才夠」。

民進黨前立委林濁水在臉書諷張善政「出了什麼狀況？」，他說要讓韓國瑜當選總統才能翻轉高雄港。翻轉高雄港？從15大港翻轉到恢復世界第3大港地位？這一直是國民黨20年來馬蕭包括韓草包的訴求，去年他就是這樣猛攻民進黨的，但這主張真OK？

你知道嗎？西方先進大國，美、日、德、英、法、義都沒有一個港口在15內，更不用說第3了，為什麼？因為產業升級了。所以高雄港從3掉到15也是台灣産業升級的必然，出口的從沙發變成伺服器，貨櫃量上不去不是必然的？

張善政，不是待過資訊業？應該明白才對，雖然替國民黨的草包做事，頭腦不必因此跟著退化才好。