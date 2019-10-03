楊憲宏批總統論文「自我抄襲、一魚多吃」違反學術倫理

2019-10-03 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文總統近日公開在英國倫敦政經學院的博士論文，卻仍遭受外界質疑。資深媒體人楊憲宏及美國紐約州律師童文薰今赴監察院陳情，批評蔡英文這份博士論文「自我抄襲、一魚多吃」，嚴重違反學術倫理，

童文薰說，找上監委陳情，最主要的訴求是因為蔡總統1983年的論文，其實與她在國內先露出的文章重複，並指出其中談到《補貼法、反傾銷及市場防衛》（Law of Subsidies, Dumping and Market Safegaurd）時，第252頁到第298頁是出自1983年6月「政大法學評論」第27期第77頁《國際貿易中國內市場之保護-GATT第十九條，VER及MFA》，兩者內容一模一樣，連註釋都一模一樣，但政大法學評論27期是1983年6月發表，而蔡英文博士論文是在1983年10月才通過口試，卻沒有在論文裡面揭露此事，這不符合學術倫理。

「自我抄襲、一魚多吃！」童文薰說，同樣內容，蔡總統又將其放在1983年12月政大第28期《國際貿易法數原則在經濟結構轉型及蕭條期之運用及演變》中，並將博士論文、《國際貿易中國內市場之保護-GATT第十九條，VER及MFA》及《國際貿易法數原則在經濟結構轉型及蕭條期之運用及演變》送審，用以升等副教授，接下來1990年為了升等教授，又將一樣的內容出版成《國際貿易法專題研究》。

楊憲宏則說，希望監院可以調查教育部在蔡英文升等過程審核中有沒有失職，並質疑國家圖書館保存論文，得經由「學校」送國家圖書館保存，不是個人送，就算是總統也不能任意送去國家圖書館，否則就是違反國圖自我規定，「不然你叫彭文正送一本去看看啊！」

陪同陳情的國民黨立委陳學聖也點出，關於一稿多吃、論文自我抄襲等部分，將請教育部去查。