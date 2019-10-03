【重磅快評】吳郭會沒了 郭董不按牌底出牌再添一樁

2019-10-03 15:25 聯合報 主筆室



不過短短兩天前，郭台銘的發言人正式回應和吳敦義見面一事，表示吳郭兩人溝通管道順暢，既然都有意願見面，現在開始進行幕僚作業，「會加把勁安排」，甚至連時間都押了，「看在兩周後何時比較恰當」。不過，今天情況卻峰迴路轉，郭陣營又以粉絲不滿，發起退團潮為由，說「如果沒有重大議題討論，就先不見了」。翻臉比翻書還快，令人丈二金剛摸不著頭腦。

雖然目前立場明顯較傾向柯文哲的民眾黨，但「吳郭會」畢竟是在郭台銘宣布退出國民黨後，首次對國民黨高層較善意的表態。雖然雙方就算見面，未必會在甚麼實質選舉議題上達成共識，但對郭而言，這是他把自己的影響力重新伸回國民黨的機會，對吳而言，則至少有黨內整合的宣示作用。因此，不能說不是件重要的事情。

不過，這樣一件要事，卻被輕易推翻，而且，理由還幼稚得可笑，「粉專爆退出潮」。統計下來，不過退了五百人，眾所周知，經營粉專，小規模的人數增減非常容易，為了區區五百人退讚就取消約定，令人難以置信。而且國民黨突然撤換組發會主委李哲華，許多分析的原因之一，就是吳敦義為向郭示好所以上演「公子獻頭」，結果人家頭砍了，卻不見面了，不知國民黨做何感想。

而這樣的風格，自郭台銘宣布參選總統以來，可說屢見不鮮。忽然宣布參選，而且是參加國民黨初選，國民黨好不容易幫他黨證解套，他也說過會支持初選勝出者，結果選完卻上演「郭柯結盟」。當所有人都以為他就要代表民眾黨登記參選，而他也以退黨明志時，卻忽然宣布不選了，讓柯文哲猝不及防。至於選戰中的各種即興演出，引發爭議，例子了。

郭台銘是鴻海創辦人，台灣首富，成功商人形象不在話下，因此很難令人相信，這樣不按牌底出牌是無意為之。但若說是有意，卻也很難解釋。畢竟這當中的許多轉折，都與誠信有關，雖說商人會因為時勢變化臨時變卦，但事涉誠信，很難不危及自己的政治、商業信用。因此，也就更難解讀郭台銘葫蘆裡賣的是甚麼膏藥了。

說到底，大概只能說，身為非典型政治人物，郭台銘有自己的玩法。在退出總統戰局後，更能隨心所欲。畢竟不管藍營或者白色力量而言，他的政治價值都還在，因此可能大多數情況下，與他相關的，也只能照他的方式來玩。今天說吳郭會暫緩，會不會過幾天又要見面，其實也難說得很。