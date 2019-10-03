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苗縣民又撿到2小石虎 休假獸醫師秒上班幫健檢

影╱新北立委選戰升溫 胡志偉與林國春遭質疑中共同路人

2019-10-03 15:10聯合報系攝影中心 記者潘俊宏╱即時報導

香港歌手何韻詩遭潑紅漆案，檢方聲押涉案的胡志偉、梁太富失敗，北院裁定兩人交保，北檢抗告後，高院2日駁回。民進黨立法院黨團上午舉行記者會，指出統促黨成員胡志偉確實在林國春競選立委時印了名片擔任林國春的助理，但胡的言行卻頻頻為中共說話，質疑林國春是否知情，還聘用胡為助理，宛如中共同路人，也希望林國春可以出來釋疑。

林國春對此已對媒體釋疑，「胡志偉其實是在8年前，在第一次參選議員時，熱心的幫忙助選」，並指出八年前，胡還沒有加入統促黨。林國春對於民進黨立委的指控，聲稱會保留法律追訴權。

民進黨立委管碧玲（右）等人下午舉行記者會，質疑對何韻詩潑漆案的胡志偉與要競選立委...
民進黨立委管碧玲（右）等人下午舉行記者會，質疑對何韻詩潑漆案的胡志偉與要競選立委的林國春熟識，其言行宛如中共同路人。記者潘俊宏／攝影
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