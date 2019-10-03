政院拍板擴大納管玩具槍 操作槍也將納管

2019-10-03 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院會今通過「槍砲彈藥刀械管制條例」部分條文修正草案，擴大管制範圍，將有改造空間的「操作槍」納入模擬槍範疇，未來若未經許可，製造、販賣或運輸火砲、機關槍、手槍等等，無論制式與非制式刑度都是一致，至少7年以上有期徒刑或無期徒刑、併科最高新台幣3000萬元罰金。

內政部指出，國內部分廠商意圖規避關於模擬槍須具備打擊底火之要件，製造形式及材質類似真槍之玩具槍商品，並自稱為「操作槍」，而以一般商品型態流通於實體店面或網路商城間，使不法分子可輕易購買取得，且以簡易機具即可將「操作槍」改造成具殺傷力之火藥式槍枝，取得成本遠低於購買制式槍枝，導致「操作槍」成為改造槍枝之主要基材。

因此，草案這次明確定義模擬槍，未來類似真槍之外型、構造、材質及火藥式擊發機構裝置，且足以改造成具有殺傷力者，就是模擬槍，其中關鍵是刪除「打擊底火」要件，修正為「類似真槍之火藥式擊發機構裝置」，將「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇。

警方解釋，操作槍即使槍管沒有打通、沒有撞針，但有彈匣、可以退殼，就有改造的空間，因此納入管制。

內政部警政署刑事警察局局長黃明昭出席院會後記者會時表示，販賣或製造改造槍枝，依現行法規處5年以上有期徒刑、持有則處3到10年徒刑，但修法後讓販賣、製造、持有非制式「火藥式」槍枝的刑度，與制式槍枝一致，因此販賣與製造將可處7年以上有期徒刑或無期徒刑、併科最高新台幣3000萬元罰金，持有則處5年以上有其徒刑。

這次草案也同步調高其他罰則，未來製造、販賣、運輸或轉讓前項公告查禁之模擬槍者，從原50萬元，調高為150萬元以下罰鍰；而改造第一項公告查禁之模擬槍可供發射金屬或子彈，未具殺傷力者，從原10萬元，調整成20萬元以下罰鍰。

就算只是出租、出借、持有、寄藏或意圖販賣而陳列第一項公告查禁之模擬槍者，罰鍰也從3萬元，提高成10萬元以下罰鍰。

只不過，在公共政策網路參與平台上，有網友提起反對修正槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1，認為槍砲彈藥刀械管制條例已經明確規範真槍與玩具槍界線，不需額外限制未達規範之玩具槍，即使外型相似真槍，質疑這修法恐影響國內合法玩家與合法製造、販售業者。