選戰倒數100天 韓國瑜：相信自己的民調支持度仍強大

2019-10-03 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



選前倒數100天，國民黨總統參選人韓國瑜今在高雄棧貳庫舉行「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」。面對近來民調落後蔡英文總統，韓國瑜致詞時表示，他相信自己的民調支持度還是非常強大，不相信邪惡會戰勝正義，光明一定會克服黑暗。

韓國瑜選在去年高雄市長就職的出發點高雄棧貳庫出航，整場記者會都在船上舉行，歷時40分鐘的航程。韓國瑜國政顧問團總召張善政、韓國瑜國政發言人黃曼昕、韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡、庶民代表、青年代表一同出席參與。

韓國瑜表示，總統大選只剩下100天，意義非常重大。三年半來，如果大家覺得現況日子過得好，經濟發達、人民快樂、外交順暢、兩岸和諧，他可以號召大家投給蔡英文；但如果大家過得非常辛苦，覺得內部經濟壓力大、勞工覺得日子越來越難過、對外關係越來越困頓、人民越過越窩囊、難受，感覺到台灣人才不停外移，那請給韓國瑜一個機會，訴諸給兩千三百萬人民來決定。

韓國瑜說，世間無巧合，萬事皆因果，「人民決定」是民主政治可貴的一面。大家對於過去三年半滿意請投蔡英文一票，如果大家對於過去三年半不滿意、對未來四年很擔憂，請投韓國瑜一票。這些通通都是因與果，投下什麼樣的領導人，就會帶出什麼樣的未來，總統是台灣的希望，領袖是希望的化身。

韓國瑜預告，未來100天的選舉他有心裡準備，因為過去的選舉從來沒有像今年選舉這麼骯髒過，幾乎是鋪天蓋地不顧事實的抹黑跟扭曲，這不是台灣民主可貴的一面，反而是可恥的一面，所以未來100天的選舉一定是驚滔駭浪。

「被抹黑至今我韓國瑜從來沒有開口罵過一個人！」韓國瑜說，這是非常神奇的，不是他沒有脾氣，是希望追求更高更神聖的民主價值，希望大家能用選票來決定未來國家的走向、未來中華民國的命運。

韓國瑜也呼籲支持者要有信心，不要氣餒，大家要繼續堅持愛與包容，這是最高的價值，不要因為心情沮喪把愛與包容拋棄掉，他相信自己的民調支持度還是非常強大，不相信邪惡會戰勝正義，光明一定會克服黑暗。