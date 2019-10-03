陳明文妻打破沉默談300萬 包正豪：提油救火的新解？

2019-10-03 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



嘉義縣立委陳明文搭高鐵遺失裝300萬元行李箱疑雲，引發各界關切，陳找律師開記者會仍無法完全釋疑，遺失至今滿月，陳明文妻子、嘉義縣小英之友理事長廖素惠今天打破沉默，在臉書「縮時人生」為主題，抒發內心感受貼文，還說「高鐵錄影帶畫面顯示出來。到了台北，忘了拿」；淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪認為陳妻是「提油救火」的現代解釋範例。

廖素惠以「縮時人生」為主題，抒發內心感受說「以前，到台北讀書，總是坐火車，慢慢地欣賞延路的風景。電線桿連接的稻田上，追尋人生的夢想。和家人的互動就是每天一想念家人。就找街角的電話亭打電話聽聽家人的叮嚀?

陳明文一個政治人物，在高速的高鐵上，忘了拿自己從家裡帶來的300萬皮箱，沒辦法想像還沒搭高鐵前，已經跑了半山區的行程，回到家，拿了行李箱，隨扈幫忙拿到車內，奔向高鐵，檢察官也深入調查，高鐵錄影帶畫面顯示出來。到了台北，忘了拿。

在這失速的快速加速的社會裡，你想要過什麼樣的人生？我沒辦法將時間分成快慢二分法。但是我希望我們是不是應該要評估時間的價值？重新掌控生活方式，重新審視自己，慢活！慢時！不要把一小時當成24小時使用。」

包正豪說，老實說，他不知道陳太太這段「文青文」到底要表達什麼？因為忙於工作，所以忘記這300萬？大概他是窮人，就算再怎樣忙於工作，對於可在台北買兩個車位的300萬，他應該就算死都不會忘。他還標註 ＃有錢人的生活往往就是這麼樸實無華而且枯燥。

有網友回應廖素惠的說法有所，有人認為此事越來越扯，原來高鐵開太快會讓人忘記300萬，也有網友驚覺原來陳明文的老婆是文青。