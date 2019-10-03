親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
U人物／黃春明
政治
軍事
綜合

陸「液體黃金」比炒股好賺 官方出手打黃牛卻被買單吞沒

蔡英文三重護盤 強調經濟托育長照民主

2019-10-03 12:35聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

今選舉倒數100天，總統蔡英文中午到新北市三重，和立委余天拜廟北山宮，也參加當地老人共餐。蔡英文致詞時，著重經濟投資、幼兒托嬰托幼、長照2.0及保護台灣民主等四面向。

蔡英文表示，俗話說「房子蓋一半，師傅不能換」，「蔡英文是不錯的師傅」。她表示，現在外資增加投資、台商回台投資今年就有6千億，再加上前瞻也都投資下去，「現在是投資大爆發的時代」。

蔡英文也提及，0-2歲托嬰有政府補助6千元，自己在家帶也有2千元；2-6歲幼兒園政府補助，公立只要2500元，其餘都政府出；非營利3500元；私立加入政府系統的4500元。「讓年輕爸媽生活負擔少一點，鼓勵多生一點」。

蔡英文再提「長照2.0」，全台現有6千個照顧站，也有長照喘息人員，只要自付15％，其餘政府出。她也指出，2016年剛上任時預算是50億元，每年增加預算，2020年預算會到400億元。透過社區、醫療系統照顧，長輩都能得到照顧，他們是台灣經濟發展辛苦的那一輩。

蔡英文說，台灣這麼小的地方，面對強大的壓力，但我們會保護自己的國家。因為台灣是民主自由的國家，國際上也有很多人在幫忙台灣、民主國家都認為台灣很重要。她表示，「蔡英文一定會保護這個國家，讓我們的民主自由代代相傳」。

蔡英文今早10點先赴板橋出席「中華電信5G試驗與培訓場域應用展示」活動，11點20分參拜三重北山宮；中午在三重勞工中心，與余天、黨公職及議員座談。

總統蔡英文中午到新北市三重，和立委余天拜廟北山宮，也參加當地老人共餐。記者魏翊庭...
總統蔡英文中午到新北市三重，和立委余天拜廟北山宮，也參加當地老人共餐。記者魏翊庭／攝影
分享
總統蔡英文中午到新北市三重，和立委余天拜廟北山宮。記者魏翊庭／攝影
總統蔡英文中午到新北市三重，和立委余天拜廟北山宮。記者魏翊庭／攝影
分享
總統蔡英文中午到新北市三重，和立委余天拜廟北山宮，也參加當地老人共餐。記者魏翊庭...
總統蔡英文中午到新北市三重，和立委余天拜廟北山宮，也參加當地老人共餐。記者魏翊庭／攝影
分享

2020選舉

相關新聞

高雄魚貨賣出去了 外銷量比去年同期成長22％

2019-10-03 11:32

韓國瑜聲勢下滑？朱立倫：絕不要不是同志就變敵人

2019-10-03 12:21

【即時短評】撿槍、口水、政策買票 選戰100天不見牛肉

2019-10-03 12:08

蔡賴配成型？蔡英文：會在適當時機提出最好組合

2019-10-03 12:07

倒數100天／選情低迷 藍營人士：韓國瑜選戰策略錯誤

2019-10-03 12:07

倒數100天／炫政績、加入口水戰 政院也成選戰焦點

2019-10-03 12:07

倒數100天／從灰燼中快速甦醒 蔡英文選情穩定

2019-10-03 11:58

倒數100天／韓國瑜重新盤整 拚逆襲翻轉選情

2019-10-03 11:57

郭台銘幫藍委站台？ 朱立倫：只要能擴大支持者都歡迎

2019-10-03 11:54

韓陣營盼韓郭會為選情打氣 郭辦：現在沒見面必要

2019-10-03 11:51

金門縣議長帶隊訪高市議會 更為韓國瑜加油打氣

2019-10-03 11:49

基隆市第一個挺韓據點 「國瑜加油站」今成立

2019-10-03 11:43

替郭家軍站台？ 柯文哲：那一區若有我朋友就沒辦法

2019-10-03 11:41

吳郭會引郭粉退團抗議 郭辦：若無重大議題暫不碰面

2019-10-03 11:37

李哲華遭陣前換將 朱立倫：已成事實 尊重吳主席安排

2019-10-03 11:32

韓朱配？ 朱立倫：希望當一個好的助選員、啦啦隊

2019-10-03 11:26

李正皓評論韓國瑜惹議 林保淳：「國瑜黨」在庶民大眾

2019-10-03 10:15

民進黨批韓國瑜濫掛選舉看板 教壞囝仔大小

2019-10-03 10:07

選戰倒數100日 韓國瑜今辦記者會「世紀領航翻轉台灣」

2019-10-03 09:34

林濁水酸：扭轉草包 韓國瑜超越政治人物水準

2019-10-03 09:31

選前拔掉操盤手 藍營又把贏局玩輸？想勝選就要學他

2019-10-03 09:00

遭國民黨留校察看 李正皓：不同基因才能保持多樣性

2019-10-03 08:38

孫大千：Wecare高舉著愛高雄旗幟報私仇

2019-10-03 08:22

南方澳斷橋未傷蔡選情 綠黨最新民調救災滿意度過半

2019-10-03 01:41

換李向郭釋善意？ 吳郭會「已進行幕僚作業」

2019-10-03 01:07

大選百日攻防 韓拉青年選票、蔡談國家目標

2019-10-03 00:56

韓國瑜二度訪美 預定11月上旬

2019-10-02 23:45

蔡英文高雄競總拍板設在鳳山 最快10月底開張

2019-10-02 20:28

不強求親民黨給門票 王金平：上天自會安排一條路

2019-10-02 19:50

韓國瑜民調下滑 台師大教授：國民黨浪子該回頭了

2019-10-02 17:08

影／讓宋楚瑜不開心了？柯文哲：老人家過幾天就會冷靜

2019-10-02 16:57

「從沒說五月天用了5000萬善款」 韓競辦嚴正駁斥

2019-10-02 16:44

周錫瑋是韓國瑜副手大黑馬？

2019-10-02 16:29

撤換李哲華省人事費？ 國民黨：吳敦義的玩笑話

2019-10-02 16:24

披不成橘袍？ 王金平首度證實：可能拿不到親民黨門票

2019-10-02 16:22

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:50

李哲華遭調職 徐弘庭：選前一百天換將匪夷所思

2019-10-02 15:41

李哲華突遭調職 吳敦義：讓智庫有選舉實務經驗

2019-10-02 15:09

李哲華遭陣前換將 徐弘庭：黨應跟泛藍支持者說明原因

2019-10-02 14:53
看更多

熱門文章

高鐵300萬疑雲 陳明文妻子打破沉默：到了台北忘了拿

2019-10-03 10:32

有郭董、柯P關愛眼神 「女王蜂」黃玉芬要選立委

2019-10-02 20:26

獨／國民黨通過「最強菜農」林佳新選立委 對決蔡其昌

2019-10-02 13:28

韓國瑜民調下滑 台師大教授：國民黨浪子該回頭了

2019-10-02 17:08

公督盟立委評鑑出爐 蟬聯15次優秀立委的是他

2019-10-03 01:42

「從沒說五月天用了5000萬善款」 韓競辦嚴正駁斥

2019-10-02 16:44

孫大千：Wecare高舉著愛高雄旗幟報私仇

2019-10-03 08:22

換李向郭釋善意？ 吳郭會「已進行幕僚作業」

2019-10-03 01:07

南方澳斷橋未傷蔡選情 綠黨最新民調救災滿意度過半

2019-10-03 01:41

扳倒陳明文？國民黨整合林國慶、許能通陷僵局

2019-10-02 15:16

高層核定簡士偉 接任國防部政治作戰局長

2019-10-02 21:49

郭台銘首推正牌郭家軍 網友發現手上那隻超吸睛

2019-10-02 22:23

披不成橘袍？ 王金平首度證實：可能拿不到親民黨門票

2019-10-02 16:22

政大保存蔡總統學位證書 教部確認一致

2019-10-02 15:39

郭柯合體協拍定裝照 民眾黨「雙母雞」正式啟動

2019-10-02 19:35

選前拔掉操盤手 藍營又把贏局玩輸？想勝選就要學他

2019-10-03 09:00

高鐵槓國民黨：未徵同意拍宣傳片

2019-10-02 17:28

陳學聖要求看蔡英文博士畢業證書 教部：盡快安排

2019-10-02 14:24

公道伯公道難求？黃創夏：他或許扛起國民黨重建重任

2019-10-02 14:46

林濁水酸：扭轉草包 韓國瑜超越政治人物水準

2019-10-03 09:31

李哲華遭閃電撤換 黨務人士：「擋人官路」恐是主因

2019-10-02 13:55

國民黨中市第一選區提名「最強菜農」林佳新對決蔡其昌

2019-10-02 16:26

郭柯聯盟成軍 兩人「合體照」曝光

2019-10-02 21:21

李哲華遭陣前換將 徐弘庭：黨應跟泛藍支持者說明原因

2019-10-02 14:53

強打郭家軍第一棒李縉穎 郭台銘：把國家議程帶回來

2019-10-02 22:47

影／讓宋楚瑜不開心了？柯文哲：老人家過幾天就會冷靜

2019-10-02 16:57

幕僚透露…挺韓又勸郭選到底？ 張善政：把證據拿出來

2019-10-02 13:58

郭柯合體 民眾黨「雙母雞」啟動

2019-10-03 01:01

外長叫大哥哥 國民黨：蔡英文到底是辣台妹還軟台妹？

2019-10-02 16:42

遭國民黨留校察看 李正皓：不同基因才能保持多樣性

2019-10-03 08:38

郭家軍攪動三峽土城選情 他粉專開張郭柯合照曝光

2019-10-02 21:33

李哲華遭調職 徐弘庭：選前一百天換將匪夷所思

2019-10-02 15:41

郭台銘臉書首發挺年輕郭家軍 改變藍綠停滯立法院亂象

2019-10-02 22:33

「東吳撿塊寶」 卸任大法官湯德宗獲聘講座教授

2019-10-02 14:49

高鐵不選高雄案 莊瑞雄：葉的責任！

2019-10-02 20:17

選戰倒數100日 韓國瑜今辦記者會「世紀領航翻轉台灣」

2019-10-03 09:34

「大哥哥」惹議 葉毓蘭：此時希望日本屎夠香

2019-10-02 15:13

境外污染物移入 3日北部空氣品質恐亮紅燈

2019-10-02 18:16

倒數100天／選情低迷 藍營人士：韓國瑜選戰策略錯誤

2019-10-03 12:07

吳敦義：香港反送中 中國大陸一國兩制成「虛言」

2019-10-02 16:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top