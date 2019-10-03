蔡英文三重護盤 強調經濟托育長照民主

2019-10-03 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



今選舉倒數100天，總統蔡英文中午到新北市三重，和立委余天拜廟北山宮，也參加當地老人共餐。蔡英文致詞時，著重經濟投資、幼兒托嬰托幼、長照2.0及保護台灣民主等四面向。

蔡英文表示，俗話說「房子蓋一半，師傅不能換」，「蔡英文是不錯的師傅」。她表示，現在外資增加投資、台商回台投資今年就有6千億，再加上前瞻也都投資下去，「現在是投資大爆發的時代」。

蔡英文也提及，0-2歲托嬰有政府補助6千元，自己在家帶也有2千元；2-6歲幼兒園政府補助，公立只要2500元，其餘都政府出；非營利3500元；私立加入政府系統的4500元。「讓年輕爸媽生活負擔少一點，鼓勵多生一點」。

蔡英文再提「長照2.0」，全台現有6千個照顧站，也有長照喘息人員，只要自付15％，其餘政府出。她也指出，2016年剛上任時預算是50億元，每年增加預算，2020年預算會到400億元。透過社區、醫療系統照顧，長輩都能得到照顧，他們是台灣經濟發展辛苦的那一輩。

蔡英文說，台灣這麼小的地方，面對強大的壓力，但我們會保護自己的國家。因為台灣是民主自由的國家，國際上也有很多人在幫忙台灣、民主國家都認為台灣很重要。她表示，「蔡英文一定會保護這個國家，讓我們的民主自由代代相傳」。