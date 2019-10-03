【即時短評】撿槍、口水、政策買票 選戰100天不見牛肉

2019-10-03 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



「牛肉在哪裡?」這句1984年美國民主黨總統初選時，候選人蒙代爾質疑對手哈特政見沒有實質內容，所引用的廣告詞，套用在30多年後台灣的總統大選，竟然還是如此貼切。選戰剩下100天，台灣政壇仍停留在統獨、撒錢、負面選戰，對於要將台灣帶往什麼樣的未來，真的沒看到藍綠端出什麼牛肉。

選舉剩下一百天，蔡英文就依賴二招拚連任。其一是，自年初撿到槍開始，一路靠著香港反送中、北京打壓我外交空間，持續以護主權為訴求，擴大台灣民眾的亡國感。其二是，從補助、津貼到租稅減免優惠，撒錢救選情，也凸顯出蔡政府口中的經濟成長，民眾根本無感。

面對勞保破產問題，蔡英文卻視而不見，縱然民進黨有國會多數，只顧著對軍公教殺紅眼，勞保條例改革方案，卻仍躺在立院。2025非核家園繼續走，但蔡英文卻沒交代缺電、漲電價、空汙要如何解決。至於台灣的國際空間，除了聯美嗆中，蔡英文還有其他務實可行的辦法嗎?

蔡英文聲勢能夠快速止跌回升，最大的功勞還是對手韓國瑜的不爭氣。韓國瑜及整個團隊沒有章法的演出，加上受困高雄市政，兩岸論述沒有著力點，不但頻頻讓綠營撿槍，也讓同志及中間選民卻步，更看不到擔任國家領導人的格局。

至於韓國瑜國政顧問團提出的諸多政策，不論是能源還是長照，其實都不脫馬政府的影子，如果這樣的政策能讓人民有感，四年前的國民黨為何會丟掉政權?其中有條件重啟核四，在燃料棒被送回美國的前提下，就更顯得民粹。