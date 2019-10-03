倒數100天／炫政績、加入口水戰 政院也成選戰焦點

2019-10-03 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文總統2020選戰主軸之一是國政成績，讓行政院角色更顯吃重，閣揆蘇貞昌團隊擁有高強度的宣傳力，也頻頻拉高分貝捍衛政策、回擊對手。發言人Kolas Yotaka說，執政團隊不怕空戰，最好的證明就是政績，綠委也說，蘇內閣回應社會速度夠快，也在意地方委員意見，讓整體施政加分。

大選逼近，行政院也成為選舉攻防焦點，從登革熱防治、淹水補助、公文大戰、國際大機場、賽車場等等，蘇貞昌時常因為媒體提問而與國民黨總統參選人韓國瑜隔空叫陣。甚至颱風時期，蘇貞昌視察中央災害應變中心，頻頻被指針對國民黨縣市開罵、耍官威，但他多次堅持那是要建立制度，盼外界不要劃錯重點。

過往行政院在選前推出政策都會被指稱有買票之嫌，蘇貞昌面對國民黨猛打，除了受訪時「口頭」捍衛政策之外，幕僚團隊也很「酸」，在臉書將藍營表列的政策買票實例，直接當成感謝文來發，感謝國民黨幫忙整理汰除老車、租金補貼、冬遊獎勵、提升老農津貼等等成績。

面對選戰攻防，Kolas說，蘇院長很願意講政策，讓民眾知道「有政府會做事」，執政團隊不是只會挨打，各部會也很積極面對媒體，運用三年打下的政績，不怕空戰，或是空泛無差別的攻擊，「執政團隊最好的證明就是政績。」