倒數100天／選情低迷 藍營人士：韓國瑜選戰策略錯誤

2019-10-03 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜選情待提升，黨內人士分析，韓「市政即選舉」、「強打韓黑產業鏈」等選戰策略錯誤是民調低迷主因，團隊缺具全國視野精神領袖，去年引發「韓流」自信個人特質不在等因素，更讓選情欲振乏力。

第一線面對選戰的黨內人士表示，韓國瑜要讓選情從當前逆勢翻轉，除要立即強化包含發言系統與操盤人等團隊，還要想辦法盡快脫離市政戰場，重新拿出可執行的選戰策略，否則選情恐陷入惡性循環，人與錢都進不來，最後將難逃敗選。

黨務人士則認為，韓國瑜強打韓黑產業鏈「太入戲」，讓自己都陷入情緒之中，像是對於各種可受公評質疑，或是諸如前天受訪談到百億青年基金，對質疑者或媒體反唇相譏，都失了去年九合一選舉引以為傲的風度、氣勢與自信，選戰當然難以開展。

歷經去年九合一選舉勝選，國民黨原本被看好明年重返執政手到擒來。但韓國瑜自表態投入總統初選以來，支持度持續下滑，連帶也讓國民黨整體選情蒙上陰影，黨內人士認為，韓的選戰策略自始設定錯誤是根本原因，選戰倒數百日須重開機自救。

黨內人士表示，韓國瑜因為背負甫當選高雄市長就轉戰總統包袱，讓韓獲提名後只能堅守「市政即選舉」選戰主軸，導致先天就讓韓缺乏競選總統格局；又因韓對市政不熟，實際操作負評不斷，頻頻失言更年輕與中間選民出走。

該黨內人士還認為，韓國瑜陣營缺乏德高望重全國性操盤手、精神領袖，用人唯親，發言與幕僚系統板凳深度不足，也讓韓整場選戰打得雜亂無章，競選組織運作無效率。

至於韓國瑜的韓粉軍團，黨內人士認為，須肯定韓粉對韓的支持度與向心力，讓韓仍能維持一定造勢能量；但相對的也因韓粉內聚、排外，拓票能力不足，對韓正負分難評。該人士說，韓應重塑韓粉相挺模式，一人拉幾票，才能擴大支持基本盤。