蘇貞昌：針對消防人員救難設備 進行嚴格檢討與改善

2019-10-03 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



台中市大雅區一處鐵皮工廠今天凌晨3時許發生大火，2名消防人員進入火場救災卻失聯，消防局成立緊急救援小組搜救，但上午8時尋獲時已經不幸罹難。