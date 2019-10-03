蘇貞昌：針對消防人員救難設備 進行嚴格檢討與改善

相關新聞
檢測報告驚人發現！ 黃國昌：南方澳大橋竟只採目視檢測2019-10-03 11:29
全台近三萬座橋 立委提成立「橋梁局」2019-10-03 11:50
南方澳斷橋事件究責？ 柯文哲：反對燒女巫文化2019-10-03 11:30
立委質疑：南方澳大橋花1950萬元維修「錢都去哪」2019-10-03 10:46
南方澳大橋屬特殊橋無嚴格檢驗 林佳龍坦承有疏失2019-10-03 10:34
港務公司董事長證實13座舊橋 僅5座檢驗過2019-10-03 09:48
影／南方澳跨港大橋21年未檢測？ 港務公司董座快閃2019-10-03 09:22
破解橋梁「殺手」…曾經30年來重大斷橋都因為「它」2019-10-03 08:00
宜蘭縣府曾「誤」檢測橋 報告交給港務公司2019-10-03 00:43
交部橋梁檢測規範 沒列入鋼索2019-10-03 00:01
只為酬庸不講專業… 藍委點名港務公司董總下台2019-10-02 23:54
專家觀點／橋梁應限重使用 維護經費要夠2019-10-02 23:46
橋梁總體檢 桃竹竹苗上緊發條2019-10-02 23:41
南方澳大橋鋼索斷裂 從未檢測誰該負責？2019-10-02 23:34
16座港區橋年底前檢測 若有安全疑慮不排除封橋2019-10-02 23:29
橋梁總體檢 雲嘉南全面動起來2019-10-02 23:26
高市1396座橋梁今年已檢測 屏縣今年補強300多座橋梁2019-10-02 23:20
新北16座特殊橋梁 一周內完成檢視2019-10-02 23:19
不僅南方澳大橋遭放生 這8座橋也未曾檢測2019-10-02 20:52
扯！南方澳大橋 港務局、港務公司21年未檢測2019-10-02 19:35
中市比照烏溪大橋 未來主橋梁評估裝安全監測資訊系統2019-10-02 18:32
南方澳斷橋意外 結構技師：不維護鋼索治標不治本2019-10-02 18:30
影／表訂橋梁檢測項目沒鋼索 縣府：依交通部訂的規範做2019-10-02 17:50
3年前曾檢測南方澳橋 健行科大：鋼纜鏽蝕非檢測項目2019-10-02 15:58
斷橋怎麼檢修？黃國昌：宜蘭縣府限制招標找同一人檢測2019-10-02 15:45
苗縣6座懸索型橋梁 縣府將爭取經費全面詳細檢測2019-10-02 15:16
斷橋究責！立委：大橋臨海 竟4年才檢測？2019-10-02 14:30
檢測報告公布 學者：有些鏽蝕外表看不出2019-10-02 14:29
橋梁預警系統發揮功能 竹縣6年前斷橋未釀災2019-10-02 14:09
南方澳斷橋 韓國瑜下令清查全市橋梁、危樓、地下管線2019-10-02 12:43
台中港務公分司加強檢測橋梁 要求重車多輪軸分散荷重2019-10-02 12:32
風險管理缺失港務公司要扛 17座港口橋梁明年完成檢測2019-10-02 11:11
熱門文章
扯！南方澳大橋 港務局、港務公司21年未檢測2019-10-02 19:35
南方澳大橋揭官僚殺人 4大缺漏釀斷橋2019-10-02 16:46
去年職災才躺3個月 這次南方澳橋塌他魂斷異鄉2019-10-02 17:12
二兄弟都是消防員 張哲嘉罹難、母親淚崩2019-10-03 09:39
通霄白沙屯海岸驚見女屍 疑有他殺之嫌2019-10-02 19:33
不僅南方澳大橋遭放生 這8座橋也未曾檢測2019-10-02 20:52
一瞬間的疏忽 校車司機害學生遭輾斷腿2019-10-02 15:13
影／台中市大雅工廠深夜大火 傳兩名消防員火場失聯2019-10-03 07:17
南方澳橋斷致五死董座竟神隱25小時？ 港務公司回應了2019-10-03 07:21
台中工廠大火尋獲2具遺體 確認是失聯消防員2019-10-03 08:31
斷橋怎麼檢修？黃國昌：宜蘭縣府限制招標找同一人檢測2019-10-02 15:45
教師月薪7萬福利好超好賺？ 網友怒：以年資來說很低2019-10-02 14:16
中市消防局長：找到一位罹難者 身分確認中2019-10-03 08:21
黃國昌：南方澳橋梁檢測 標案得標、審查全是同一組人2019-10-02 19:56
不斷更新／2消防隊員持熱顯像儀進火場殉職 中市消防局：尋找火點2019-10-03 09:04
南方澳斷橋 尋獲最後一名失聯漁工2019-10-03 11:37
屏東海陸上兵命案 王姓主嫌棄保潛逃在台東遭逮2019-10-02 15:35
南方澳斷橋開鍘！ 港務公司董事長吳宗榮下台2019-10-03 11:00
搜救兩難！ 交通部決定棄人開航道2019-10-03 00:12
影／林佳龍證實：同意港務公司董事長吳宗榮口頭請辭2019-10-03 11:01
檢測報告驚人發現！ 黃國昌：南方澳大橋竟只採目視檢測2019-10-03 11:29
不見人！墾丁3名潛水客失蹤 救難人員全力搜尋2019-10-02 13:03
影／台中2消防隊員打火失聯 同事心急：一定要平安啊2019-10-03 07:53
破解橋梁「殺手」…曾經30年來重大斷橋都因為「它」2019-10-03 08:00
3年前曾檢測南方澳橋 健行科大：鋼纜鏽蝕非檢測項目2019-10-02 15:58
檢舉達人安全島貼告示 霸氣開嗆違停「一群垃圾」2019-10-02 19:03
台大學士被電成焦屍 台電疏失賠409萬2019-10-02 20:05
苗栗白沙屯岸際驚見女屍 疑有外傷遭拖行痕跡2019-10-02 18:57
【重磅快評】要吳澤成查吳澤成 戰神黃國昌糊塗了？2019-10-02 18:12
【即時短評】南方澳大橋塌出的民進黨餐桌禮儀2019-10-02 13:00
「謎之聲」樓上樓下都聽到 鄰居因此打起來2019-10-03 07:47
列隊敬禮送殉職勇消 義消淚崩痛哭2019-10-03 11:34
影／台中市消防隊員殉職 懷雙胞胎孕妻殯儀館相驗2019-10-03 10:04
漁工悲歌／他們以船為家 沒有馬桶、甲板沖澡2019-10-03 00:29
通了！南方澳斷橋臨時航道 10餘艘漁船試航成功2019-10-03 10:15
斷橋檢測賺黑心錢？ 健行教授：黃國昌可能被利用了2019-10-03 11:17
中市殉職消防隊員 來不及迎接雙胞胎女兒出生2019-10-03 11:54
粉紅小卡逼讓座事件 腦麻兒媽媽：該卡心酸大於福利2019-10-02 16:36
殉職打火兄弟謝志雄是特搜隊教官 同事無法置信惡耗2019-10-03 10:51
橋梁預警系統發揮功能 竹縣6年前斷橋未釀災2019-10-02 14:09
留言