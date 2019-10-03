高鐵300萬疑雲 陳明文妻子打破沉默：到了台北忘了拿

2019-10-03 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣立委陳明文搭高鐵遺失裝300萬元行李箱疑雲，引發各界關切，陳找律師開記者會仍無法完全釋疑，遺失至今滿月，嘉義地檢署列「他」字案仍在調查中；陳明文妻子、嘉義縣小英之友理事長廖素惠針對此事首度打破沉默，臉書貼文說「檢察官深入調查，高鐵錄影帶畫面顯示出來。到了台北，忘了拿。」

廖素惠以「縮時人生」為主題，抒發內心感受說「以前，到台北讀書，總是坐火車，慢慢地欣賞延路的風景。電線桿連接的稻田上，追尋人生的夢想。和家人的互動就是每天一想念家人。就找街角的電話亭打電話聽聽家人的叮嚀?

快速進步的社會，隨著行動網路所帶來的便利，習慣4G網路、高速鐵路。我們的生活、工作、都在這樣的速度上展開，我們也習慣這樣的生活步調。一點都慢不下來。

當生活被這種觀念所束縛。每天有做不完的工作，每天的時間不夠用。我發覺我和我的先生，對時間產生了嚴重的歧見。政治人物追求快速，將自己的時間壓縮到極致。要求極短的時間。多功能。多方面全到位的快速節奏。以為是走向時間的頂端。卻是自己被時間追著跑?

陳明文一個政治人物，在高速的高鐵上，忘了拿自己從家裡帶來的300萬皮箱，沒辦法想像還沒搭高鐵前，已經跑了半山區的行程，回到家，拿了行李箱，隨扈幫忙拿到車內，奔向高鐵，檢察官也深入調查，高鐵錄影帶畫面顯示出來。到了台北，忘了拿。