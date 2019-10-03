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南方澳斷橋究責 林佳龍證實：同意港務公司董事長吳宗榮口頭請辭

高鐵300萬疑雲 陳明文妻子打破沉默發文這樣說…

國民黨立院黨團要求 一個月內全面體檢整治全國危橋

2019-10-03 10:26聯合報 記者張文馨╱即時報導

南方澳跨港大橋發生崩塌，造成傷亡。國民黨立法院黨團發出聲明表示，對於公共工程的維護，政府應積極掌握，要求政府在1個月內全面體檢各地危橋，並著手整治，這部分的預算國民黨願全力支持。在搜救告一段落後，也要追究相關人員責任，政府應給全民合理交代。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，本事件造成5死1失蹤12傷，國民黨團表達最深切的遺憾與哀悼之意!並請政府對失蹤者務必全力搜救，盡最大努力搜尋到最後一刻，對死傷者給予最好的撫卹、救治與關懷。

曾銘宗也說，公共工程維護，攸關全民生命財產安全，請政府痛切檢討積極善後，於1個月內全面清查體檢全國各地危橋，並進行相關整治工程，預算上必要的支出，國民黨將全力協助，避免再發生此類事件。在搜救告一段落後，應究責相關人員責任，包括行政責任、法律責任及政治責任，國民黨立法院黨團要求蔡政府儘速調查後向全民說明，給全民一個合理交待。

國民黨立委林奕華指出，前瞻計畫執行率這麼低，目前前瞻計畫中的捷運建設等相關預算，應該回到道路、高架道路、高速公路、鐵路維護、橋樑安檢強化等項目，讓現有公共建設的安全一次到位。

有關南方澳跨港大橋崩塌事件，國民黨團3點聲明：

一、本事件已造成5死1失蹤12傷慘劇，國民黨團表達最深切的遺憾與哀悼之意!並請政府對失蹤者務必全力搜救，盡最大努力搜尋到最後一刻，對死傷者給予最好的撫卹、救治與關懷。

二、公共工程維護，攸關全民生命財產安全，請政府痛切檢討積極善後，於1個月內全面清查體檢全國各地危橋，並進行相關整治工程，預算上必要之支出，國民黨將全力協助，俾免再發生類此事件。

三、在搜救告一段落後，應究責相關人員責任，包括行政責任、法律責任及政治責任，要求蔡政府儘速調查後向全民說明，給全民一個合理交待！

國民黨立委今天上午舉行記者會，並發表共同聲明。取自國民黨立法院黨團臉書直播畫面
國民黨立委今天上午舉行記者會，並發表共同聲明。取自國民黨立法院黨團臉書直播畫面
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南方澳大橋斷橋

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