扁批藍營兩岸政策：無朝野共識 如何有兩岸共識

2019-10-03 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁今天在臉書「新勇哥物語-558」中批評國民黨丶前總統馬英九的兩岸政策，並説國內朝野對兩岸議題或中國政策都沒辦法形成「朝野共識」，如何可能會有「兩岸共識」來跟北京對話談判？

陳水扁的臉書內容如下：

「好友資深媒體人私下問阿扁，如果還是總統，會想跟中國國家主席習近平見面嗎？阿扁不假思索回稱：嘸採工！

歷史上的國共和談，國民黨從來沒有贏過共產黨，最後還輸掉整個中國的美好江山，全體國人都淪為蔣介石口中的亡國之民。流亡台灣的國家領導人或執政黨主席，跟中國國家領導人或共產黨總書記見打交道，不管見面、對話甚至談判，每談一次就輸一次。

一、馬總統任內，台灣用所謂Chinese Taipei 名義參加WHA 世界衛生大會，做5天的觀察員。代價是2005年4月中國政府安排連戰搶頭香與胡錦濤舉辦連胡會，達成6點協議，包括一定條件下的國際參與。2年後曝光的MOU 顯示，連戰接受台灣是中國的一省。這樣的國際參與不要也罷！？

二、2001年底，台灣與中國只差一個喝咖啡的時間，在美日的力挺下，以「台澎金馬個別關稅領域」名義加入WTO（世界貿易組織），是第144個會員體，中國則是第143個。2002年元旦正式生效。兩岸經貿關係正常化，原本應該在WTO 的國際規範架構下來進行。馬總統為了靠中國拼經濟，同意兩岸另外簽署ECFA，儘管有所謂早收清單的甜頭，最後則是一場空。但為了簽署ECFA 去同意「ㄧ中框架」值得嗎？還好太陽花學運幫忙檔掉ECFA最後一塊拼圖-服貿協議！

三、馬總統8年一再編造「一中各表的九二共識」，騙取選票。直到2015年11月7日馬習會在新加坡舉行，馬英九企圖締造兩岸領導人歷史性的一握，卻也在公開講話首度提到「一中原則的九二共識」，「各自表述」不見了。這就是中國習近平所要的，馬英九尋求個人歷史定位，卻出賣台灣的國家利益！