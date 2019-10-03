公督盟立委評鑑出爐 蟬聯15次優秀立委的是他
公民監督國會聯盟昨日公布立法院第九屆第七會期的立委評鑑結果，本次共有32人獲選為優秀立委，其中民進黨有25人、時代力量2人、上會期尚未退黨的林昶佐與洪慈庸也雙雙入選，國民黨則有3人；其中，民進黨立委李昆澤從第八屆至今，連續15次獲選優秀立委，蟬聯次數居冠。
公督盟表示，立委評鑑作業分為初審、複審兩個階段，初審階段由五個評鑑小組「基本表現及公民評鑑小組」、「言行及官司評鑑小組」、「法案評鑑小組」、「預算案評鑑小組」、「正副院長及黨團幹部評鑑小組」組成，前後共歷時半年，累積3次評鑑辦法檢討會及1次焦點座談會，並於立院召開國會助理諮詢會，經16次初審會議討論，累計2456人次公民評鑑立委質詢影片，於9月29日舉辦複審大會，複審委員以初審評鑑結果為基礎，議決第七會期的優秀立委、優秀立委(黨團幹部)及待觀察立委。
本次獲公督盟評鑑為優秀立委名單，分別為內政委員會的李俊俋、洪宗熠、張宏陸、劉世芳、蔣絜安；外交國防委員會的王定宇、陳曼麗、蔡適應、羅致政、江啟臣、林昶佐；經濟委員會的徐永明、陳亭妃、賴瑞隆；財政委員會的江永昌、余宛如、黃國昌；教育文化委員會的吳思瑤、李麗芬、柯志恩、蔡培慧；交通委員會的李昆澤、林俊憲、鄭寶清；司法法制委員會的尤美女、周春米、洪慈庸、鍾孔炤；社福衛環委員會的陳靜敏、黃秀芳、劉建國、蔣萬安。
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