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唐鳳與副助卿同框 專家：公開意義大

2019-10-02 21:37台灣醒報 記者張元融╱台北報導

行政院政務委員唐鳳與美國國務院副助卿費德瑋的會面照。（photo by唐鳳臉書）
行政院政務委員唐鳳與美國國務院副助卿費德瑋的會面照。（photo by唐鳳臉書）
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行政院政務委員唐鳳1日在臉書Po出日前與美國國務院副助理國務卿費德瑋會談後的合照，前駐外大使受訪時認為，此事僅延續過往的高層交流，意義在能公開照片；特別的是，唐鳳以科技專業展開對談，擴大了交往的層面。前外交部長程建仁則認為，這些小Case反映著當下的中美關係，美方現在對台灣上傳照片的顧慮較小。

公開程度罕見

政院人士20日曾預告，唐鳳25日將率團赴紐約，參加聯合國大會周邊活動，期間將與數名友邦高階官員會面，至於高階官員是誰，不方便透露。結束紐約行程後，唐鳳順道訪問華府，與費德瑋見面。綜合媒體報導，台、美高官之間的會面通常不公開，而唐鳳此次卻上傳臉書公開，規格和公開程度都十分罕見，可見台美關係密切。

「單就會面『層級』來看，此與過往無異；但唐鳳獨具特色的科技專長，擴大了台美交往的『層面』。」一位曾在駐美代表處擔任過政治組組長的前駐外大使表示，唐鳳主打科技參與美台互訪，比起以往的軍事、政治層面會談，讓交流層面更加多元化。此外，可留意到，照片是由台灣方公開。

程建仁：反映中美關係

程建仁則認為，外交人員與副助卿層級官員見面很普遍，他在擔任駐美副代表的時候，就經常會面，只是「見了就見了」，比較不會Po上網，現在似乎比較流行上傳網路，可以說是有點宣傳的味道。過去，因為美方有顧慮，會避免相關文宣報導，但現在美方對於這方面的顧慮有降低了。

「台美高階官員的會面，都是在反映當下的美中關係。」程建仁認為，美國的印太戰略把台灣拉近箝制中國大陸的體系。在他看來，這些小Case都只是在反映當下的中美關係。

此與去年3月生效的《台灣旅行法》有無關係？前駐外大使認為，台旅法只是國會的意見，並不代表行政部門的決定。程建仁表示，近幾年美方通過的友台法案都是文宣意義較多、實際作用不大，台旅法已經一年多了，沒有什麼特別之處。

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唐鳳

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