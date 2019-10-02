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高鐵不選高雄案 莊瑞雄：葉的責任！

2019-10-02 20:17台灣醒報 記者張元融╱台北報導

莊瑞雄30日受訪，強調交通平權概念說，我們屏東人也是公平繳稅，為什麼屏東人只能搭...
莊瑞雄30日受訪，強調交通平權概念說，我們屏東人也是公平繳稅，為什麼屏東人只能搭公車去高雄搭高鐵，就不能有屏東自己的高鐵？（photo by莊瑞雄臉書）
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高雄市副市長葉匡時日前提出「若高鐵非延伸屏東不可，首選為進入高雄市區」，屏東縣立委莊瑞雄30日反對說，葉匡時98年否決預留高鐵進入高雄市區的軌道空間，如今再提起並不合適。但葉匡時出面澄清，不可將高鐵地下延伸和台鐵地下化2案混為一談。

交通部27日敲定高鐵延伸屏東「左營案」，但高市府主張，高鐵若是「非延伸屏東不可」，應採進入高雄市區的高雄案或小港潮州案，且不一定要延伸高鐵，將金費投入更具績效的加速捷運路網「高捷延伸屏東、林園」，會更有助於高屏的未來交通發展。

莊：葉匡時未預留空間

對此，民進黨立委莊瑞雄表示，民國98年時，葉匡時以高鐵BOT案與台鐵經營方式不同、不具可行性等理由，最終決定不預留空間，等於是否決了高鐵隧道化工程。當年所做的決策，不見得就是錯的，但此舉已註定讓高鐵進入高雄市區的成本更高，已與高市府如今的主張自相矛盾，讓高市府如今的主張站不住腳。

莊瑞雄強調，98年交通部決定高鐵不進入高雄火車站是「預留」工程空間的概念，但並非工程技術不可行，因為，即使是如今在未預留高鐵空間的情況下，也還是可以執行二次工程，只是工程更複雜浩大。莊瑞雄也說，財政負擔更沈重（多約700億）、有十年交通黑暗期的高雄案「也不是不好」，但這是政府要不要去承受更高成本的選擇題。

葉：並未立案

對此，葉匡時2日出面把事情講得明白，在扁政府的最後一年確實有提出「高鐵是不是跟台鐵地下化共軌」的問題，交通部也曾草擬方案。後來因為技術、成本都會遇到眾多困難，更會大幅降低高鐵行車速度，引起眾多學界、專家的極力反彈，所以交通部雖提了方案卻未在經建會立案。也就是說，該方案雖有討論但事實並不存在。

「外界將高鐵地下延伸和台鐵地下化這兩案混為一談是錯誤的。」葉匡時說明，扁政府時代已規劃台鐵高雄地下化，在蘇貞昌擔任行政院院長的時期開工，若要那時要將高鐵共軌台鐵，整個計畫都要重新規劃、執行，時間勢必大幅延宕，現實是不可能成案。

屏東人就不配有高鐵？

而針對高市府提出「高鐵延伸首選為進入高雄市區，更具效益」，莊瑞雄回應，高雄案或小港潮州案會有拆遷、交通黑暗期（10年）等問題，興建成本從左營案的500多億提升至1200多億，將是更沈重的財政負擔，其他方案也沒有不好，只是說，這是政府「要不要承受更高成本」的選擇題。

至於高市府認為，把高鐵延伸的預算投入高捷延伸屏東、優化公車系統更具效益，莊瑞雄則回應，高鐵是長途的商務旅行，照高市府的講法推論，那為什麼我們要蓋北高高鐵，不蓋北高捷運就好？因為捷運的特點是班次多、運量小，與主打方便性的公車、捷運本質上就不同，一個快速鐵路、一個慢速鐵路，不能亂比。

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高鐵屏東縣葉匡時

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