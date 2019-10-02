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ICAO中國重申一中原則 外交部：無權代表台灣人民

2019-10-02 19:15聯合報 記者陳熙文╱即時報導

第40屆「國際民航組織」(ICAO)大會於9月24日至10月4日在加拿大蒙特婁舉行。外交部指出，截至10月1日，友邦聖露西亞、瓜地馬拉及吐瓦魯的代表均在會議期間發言支持台灣參與ICAO，法國、日本及紐西蘭等友好國家代表也為我國聲援，其發言內容與我國的推案訴求一致。

外交部表示，對這些國家為我方仗義執言表達由衷感謝之意，並盼ICAO秉持專業立場，儘快就接納台灣參與作出妥適的安排。

外交部指出，友邦瓜地馬拉民航局長Francis Argueta在9月24日舉行的拉美民航理事會(CLAC)中，呼籲ICAO應落實「不遺漏任何國家」(No Country Left Behind)的宗旨，並強調台灣參與全球飛航體系至為重要。

吐瓦魯外交部次長Dr. Tapugao Falefou也於9月29日下午舉行的ICAO執行委員會會議中，直陳ICAO推動的「國際航空業碳抵換及減量計畫」(CORSIA)有賴包括我國在內的全球各國共同努力。

另外，聖露西亞第二農業部長Herodotus Stanislas則於10月1日舉行的大會第5次全會中，強調我國在民航領域的重要地位，因此要求ICAO研議邀請我國以觀察員身分出席大會及參與相關機制。

此外，外交部表示，法國、日本及紐西蘭代表的發言內容，也與我國訴求一致。他們呼應本年4月「七大工業國集團國家」(G7)外長會議後發布的聯合公報，重申ICAO應廣納國際民航社群活躍成員的參與，強調若基於政治因素排除重要成員，恐將損及飛行安全及組織的全球環保政策，上述減碳計畫恐無法有效執行等。

而中國代表則於聖露西亞Stanislas農業部長發言後，妄稱台灣是中國不可分割的領土，另引申聯大第2758號決議及ICAO決議表示承認中國的「一中原則」，做為主張台灣無權參與ICAO的法律基礎。

針對中方的相關謬論，外交部表達最嚴正的譴責及抗議，並重申中華人民共和國未曾統治台灣，更無權在國際組織代表台灣人民。中華民國是主權獨立國家，絕對有權依據ICAO相關法規，要求參與ICAO的會議、機制及活動。唯有經台灣民主程序選出的政府，才能在國際場域代表台灣2300萬人。

此外，聯大第2758號決議及ICAO相關決議僅確認中國代表權的歸屬，並未提及台灣是中國的一部分，因此中國代表的說法，是意圖誤導及混淆國際視聽。另外，對於牙買加籍大會主席未能秉公主持議事，謬稱ICAO有「一中政策」，外交部深感遺憾並表達嚴正不滿。

外交部強調，台灣既是國際民航社群活躍及負責任的一員，理應無礙參與ICAO，以即時完整取得攸關飛航安全及保安的重要資訊。作為全球性及專業性的民航組織，ICAO應該維持中立，摒棄政治考量，並拒絕單一國家的政治壓力，儘速將台灣納入全球飛安體系，方能確保ICAO「無縫天空」(seamless sky)及 「團結飛航」(uniting aviation) 目標的實現。

ICAO外交部西亞

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