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慶雙十 外交部國慶短片：勇敢自信世界同行

2019-10-02 17:40聯合報 記者陳熙文╱即時報導

為慶祝雙十國慶，宣傳、介紹我國國情及外交政策成果，外交部製作本年國慶文宣影音短片，主題為「勇敢自信、世界同行」(Brave and Confident：One with the World)，影片片長8分鐘，綜合呈現我國政、經、文化發展及外交施政成果。外交部指出，除了提供駐外館處在國慶酒會的場合播放外，並同時上載至外交部官網、臉書及YouTube頻道，供國內外各界人士點閱分享。

外交部表示，今年短片以「守護民主、捍衛自由」、「創新經濟、科技升級」、「多元社會、文化包容」及「踏實外交、互惠互助」四大面向，展現台灣在面對各種挑戰下，依然充分展現勇氣與自信，並與世界攜手共進的決心。

在政治方面，我國堅守民主自由政體，維護人權等普世價值，展現台灣是成功的民主故事，更是世界上的良善力量及不可或缺的可靠夥伴。

在經濟方面，我國為經濟成長注入新動能，持續推動「5+2產業創新」計畫，以加速台灣產業轉型升級及前進能量。

在文化方面，我國發揚傳統民俗文藝、宗教多元且自由，保存原住民及新住民文化，並舉辦美食節、燈會及世大運賽事等活動，展現我國民間社會豐沛的活力及優質軟實力。

在外交方面，我國持續推動踏實外交，獲致重要的成果，包括蔡英文總統出訪巴拉圭、貝里斯、聖文森、聖露西亞、海地、聖克里斯多福及尼維斯，並過境美國紐約、丹佛、洛杉磯、休士頓；副總統陳建仁赴教廷出席先教宗保祿六世等人的封聖典禮；領袖代表張忠謀在APEC會議期間與美國副總統彭斯(Mike Pence)等人雙邊晤談；外交部長吳釗燮在丹麥哥本哈根「2019民主高峰會」進行專題演講。

此外，我國也積極爭取參與世界衛生大會(WHA)、聯合國體系等，在在均彰顯台灣在深化邦誼、拓展與理念相近國家的實質夥伴關係，以及積極參與國際組織等面向均取得重要的進展。

外交部指出，今年國慶短片循例製作中、英、日、法、德、俄、西、義、阿、葡、印(尼)、越、泰語13種語文字幕。中、英文部分並特製3分鐘及30秒版短片。

外交部國慶

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