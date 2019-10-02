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扳倒陳明文？國民黨整合林國慶、許能通陷僵局

2019-10-02 15:16聯合報 記者魯永明╱即時報導

前民進黨立委林國慶將水上鄉戶籍到竹崎鄉，並在選區各鄉鎮市豎立首波共40面大型競選...
前民進黨立委林國慶將水上鄉戶籍到竹崎鄉，並在選區各鄉鎮市豎立首波共40面大型競選看板，展現參選決心。圖／取自林國慶臉書
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迎戰明年立委選舉，國民黨立委提名倒數，為扳倒英系掌門民進黨資深立委陳明文，國民黨嘉義縣黨部主委蔡明顯與退出民進黨前立委林國慶，登記黨內立委初選的許能通協調，雖達成共組「打破明文規定聯盟」共識，但林國慶希望以民調決定人選；許希望按初選制度先完成提名，雙方都不退讓，陷入僵局。

國民黨今天中常會後，全國75個區域立委選區，只剩台中市第3選區、嘉義縣第2選區（山區）與金門縣立委等3區立委未完成提名，11月18日就要辦理登記，嘉義縣山區立委提名人選遲未定案，讓藍營支持者焦慮。

黨部主委蔡明顯說，已與林國慶及許能通當面溝通協調2、3次，雙方對是否做民調決定人選，無法達成共識，還在持續努力整合中，但大家達成共識，集結所有反陳明文在野勢力，共組聯盟，會在下個月選舉登記前做出決定。

林國慶已將水上鄉戶籍到竹崎鄉，並在選區各鄉鎮市豎立首波共40面大型競選看板，展現參選決心，他說，他無黨無派，對國民黨提名作業，無權介入，也不便表示意見，為整合在野反陳明文勢力，建議做民調決定人選，符合民意。

但許能通認為，黨中央應遵照初選制度，既公布初選辦法，他繳交百萬元登記費，且只有他獨自登記，黨中央應先完成提名作業，再協調整合，若按林國慶所說「無退讓空間，就難協調了！」

針對嘉縣山區立委選舉，黨務人士認為，該區屬藍營艱困選區，為扳倒委陳明文，尋求與林國慶合作勝選機會比較大，但黨內初選有許能通登記，若最後無法以民調整合，不排除不提名，讓在野力量有整合可能。

登記國民黨嘉義縣第二選區立委初選的許能通。圖／聯合報系資料照片
登記國民黨嘉義縣第二選區立委初選的許能通。圖／聯合報系資料照片
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前民進黨立委林國慶穿設計的競選Ｔ恤。圖／取自林國慶臉書
前民進黨立委林國慶穿設計的競選Ｔ恤。圖／取自林國慶臉書
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2020選舉2020立委選舉陳明文林國慶

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