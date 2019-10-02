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中共年底前再斷我邦交國？ 國安局長：研判有據

2019-10-02 14:54聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國安局長邱國正。圖／本報資料照片
國安局長邱國正。圖／本報資料照片
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國安會曾研判中共為介入我選舉，可能在年底前再斷我一到兩個邦交國。國安局邱國正今天說這項研判是有根據的；至於哪一個地區邦交國會斷交？他說國安局會繼續觀察，無法妄加判斷。

外交及國防委員會今日審議國家安全局「國家情報工作法」修正草案。國民黨立委曾銘宗質詢表示，國安會曾於9月23日提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，内容研判中國大陸將升高對台威脅、介入明年選舉，可能在年底前再斷我一到兩個邦交國。他詢問備詢的邱國正此事是否有根據。

邱國正答詢説：「是」。他說報告這是國安局與外交部一同研討。而外交變動一定有徵候，國安局會提出意見讓相關部會能夠合理判斷。

至於立委詢問，斷交國可能位於哪個地區？另明年之後，是否還可能有斷交情形？邱國正說，他在此不能講，國安局會繼續觀察，但不能妄加判斷。邱國正表示，中共對我國阻擾並未停止，且有時候會加強力道，平時會掌握得很清楚。

立委進一步關切大陸可能對我採取何種干預，如限縮我國航班、暫停金融往來，甚至取消ECFA？邱國正表示，任何對我們不利狀況、打壓或阻擾都有可能，也是我方面對最困難的部分，但目前没有定論，都列為主動狀況。而此事主動權不在我方，只能視徵候而定。

國安局邱國正斷交

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