「東吳撿塊寶」 卸任大法官湯德宗獲聘講座教授

2019-10-02 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗大法官9月底卸任，司法院周一原要辦歡送茶會，但因米塔颱風影響而取消，今天上午補辦，包括新任的呂太郎、蔡宗珍、楊惠欽、謝銘洋大法官也出席；不過羅至美國哈佛大學演講，黃璽君則另有行程，沒能出席。

司法院長許宗力表示，卸任的4名大法官是2011年10月1日就任，參與釋字第691號至第783號解釋，一共作成93件解釋，決議不受理案件達3千5百多件，所作成的解釋，對我國憲政體制發展、人民基本權利保障有極大貢獻。

許說，4位大法官卸任前仍為軍、公、教年金改革釋憲案，與其他大法官從早到晚齊聚會議室，終日埋首厚重的卷宗，最終在8月23日同一天同時公布了3號解釋，今天頒發代表司法最高榮譽的司法一等獎章，表彰他們8年來在釋憲工作上無私無我的奉獻。

司法院副院長蔡炯燉則說，湯德宗與羅昌發來自學術界，陳碧玉、黃璽君出身實務界，4人在各自專業領域享有崇高的地位，大法官解釋憲法與統一解釋法令案件是採合議審理，每位大法官在審理討論的過程中，從不同面向的憲法思維間，為釋憲理念激盪思辨，甚至唇槍舌戰，經過說服、折衝的過程，才能妥協、達多數決。

蔡形容，大法官釋憲迄今逾70年，每位大法官就像接力選手，一棒接一棒地守護憲法的神聖志業，薪火相傳；大法官釋憲過程需要審時度勢、洞悉社會的瞬息萬變，才能堅定的維護憲政秩序。

湯德宗原為中研院法研所特聘研究員兼第一任所長，今天是在司法院內「第一次公開談話」，與過往的經歷大不相同，他本身學憲法，感覺與大法官解釋關係密切。

湯透漏，在中研院時，有陣子中研院修改法規，這牽涉到釋字462號解釋、老師升等的原則，當時有前輩告訴他「大法官的解釋聽聽就好、僅供參考」，指學界不需要這麼嚴肅看待解釋，他無法認同，甚至向院長提簽呈表達辭意。

湯德宗說，不能學一套、講一套、又做一套，自我期許是「養浩然正氣、行天下大道」，反覆提醒自己。湯說，要做稱職的大法官，要了解世界脈動、不脫離人民期待，但該堅持的仍要堅持，該講的話還是要講。

在卸任後，東吳大學王紹堉先生講座禮聘湯德宗為講座教授。湯說，1個月以前，他很憂鬱前途，因為「年金被砍了三分之一」不曉得怎麼活下去，但柳暗花明又一村，他相信到頭自然會有轉折。

現任大法官黃虹霞讚賞湯德宗是「一塊寶」，她很確信「東吳撿到一塊寶」，她希望湯能在人權保障、教育學子方面繼續努力。湯德宗在軍公教年改釋憲時，自行迴避教改釋憲，但他在公改時出具不同意見書，並寫下「美好戰役，我已經歷。此際，耳邊已經響起年少時最喜愛的一首藝術歌曲《花非花》：花非花，霧非霧；夜半來，天明去。來如春夢幾多時？去似朝雲無覓處。」。

大法官林俊益今在歡送會上開嗓，唱唐代詩人白居易的《花非花》逗湯德宗，而他也稱許陳碧玉前大法官「柔以克剛」，能在會議激辯時，「用溫柔的聲音說服我們」，確實得孚眾望。