身心障礙換證恐傷權益 立委盼衛福部不強制註銷

2019-10-02 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



新式身心障礙證明換發已於今年7月10日截止，但至今仍有約2800領有身心障礙手冊民眾未換發，恐被註銷身障手冊，影響權益。立委蔣萬安今就身心障礙手冊效期，要求衛福部勿強制註銷，並檢討修法。

我國身心障礙人數約有117萬人，身障手冊過去分有「具有效期」以及「永久效期」二種，但是隨新制身心障礙鑑定（ICF）上路的鑑定指標改變，要求持永久效期身心障礙手冊者應於104年7月到今年7月10日前換發新證。並於《身心障礙者權益保障法》中明定身心障礙證明有效期限最長為五年，身心障礙者應於效期屆滿前90日內需辦理重新鑑定及需求評估。

然而，目前尚未換發仍有2800多人，衛福部長陳時中今於立院質詢時表示，目前地方政府仍透過不同管道尋訪未換證者，若溝通訪視沒有成效，還是要依法辦理註銷。

今天召開的社福及衛環委員會預算審查會中，立委蔣萬安表示，即便註銷，這些人仍是身心障礙者，強制註銷所有的福利、優惠終止，形同變相懲罰身心障礙者。

他表示，衛福部應檢討修法，將每五年換證與重新評估身心障礙狀況兩者脫鉤。對於評估後無法回復或減輕的身心障礙者，應發給一次性永久的身心障礙手冊。