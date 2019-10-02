陳學聖要求看蔡英文博士畢業證書 教部：盡快安排

2019-10-02 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



蔡英文總統在國家圖書館公布博士論文全文電子檔後，博士學位仍引發各界議論。國民黨立委陳學聖今天在立法院質詢時表示，他9月23日行文教育部，希望看一眼蔡英文博士論文影本，至今仍未看到。教育部連當年審查蔡英文副教授與教授資格的會議文件都公告了，為何不能公告畢業證書影本？

陳學聖說，請教育部一周內安排他到政治大學看一眼畢業證書。高教司司長朱俊彰表示，他會詢問政大再安排。陳學聖也問，其他立委和媒體能否同行？教育部沒有回答。

立法院教育及文化委員會今天邀教育部長潘文忠報告教育部業務，並備質詢。

陳學聖質詢時表示，教育部今年7月19日提供給他，同時也舉行記者會公開的資料，是蔡英文總統當年副教授與教授資格審查的會議紀錄。該份資料是138年12月31日才能解密的文件，沒想到他才提出兩天，教育部就給了，也不管是不是機密。畢業證書影本反而沒那麼機密，且依規定至少要保存50年，教育部不可能拿不出來。

陳學聖說，他9月23日再次行文給教育部，說要看蔡英文總統的博士畢業證書影本。他請教育部敦請政大依照「國立政治大學檔案分類及保存年限區分表」，提供蔡英文博士畢業證書影本。

陳學聖說，他本來請教育部9月27日答覆，結果今天早上才收到政大的一封「千古奇文」公文，上面的內容他看不懂。他表示，政大在公文上表示「本校辦理蔡女士副教授及教授審定，概依當時法規，送請鈞部（教育部）核定在案。」、「建請鈞部（教育部）併審酌個人資料保護法及政府資訊公開法規定。」他覺得這是政大在打臉教育部。

陳學聖詢問潘文忠，這件事是否讓教育部有政治壓力？潘文忠表示沒有。教育部高教司司長朱俊彰表示，教育部已確認過，蔡英文總統在政大留存和在教育部留存的影本是一致的。